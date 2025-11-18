Multi від Мінфін
18 листопада 2025, 18:55

На Волл-стріт фіксують рекордну кількість зворотних сплітів акцій, що вважається жестом відчаю для компаній

Цього року кількість зворотних сплітів акцій досягла історичного максимуму. Ця тенденція підкреслює зростаючу прірву на фондовому ринку: поки технологічні гіганти оновлюють рекорди на хвилі ажіотажу навколо штучного інтелекту, компанії з малою капіталізацією борються за виживання, вдаючись до фінансових маневрів, щоб залишитися на біржах. Про це повідомляє Reuters 18 листопада.

Цього року кількість зворотних сплітів акцій досягла історичного максимуму.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рекордні цифри

Згідно з даними дослідницької фірми Wall Street Horizon, до кінця жовтня компанії провели рекордні 288 зворотних сплітів. Для порівняння, традиційних сплітів (дроблення акцій) за цей же період було лише 53.

Аналіз Reuters показав, що майже 80% компаній, які пішли на зворотний спліт, мали ринкову вартість нижче $250 мільйонів.

Ознака фінансового стресу

Рекордна різниця між кількістю зворотних та традиційних сплітів свідчить про глибокий розкол на ринку акцій.

За даними Pzena Investment Management, частка компаній з малою капіталізацією наразі становить лише 1,2% від загальної ринкової капіталізації США. Це показник, близький до 100-річного мінімуму, і він значно нижчий за історичне середнє значення у 3,6%.

Натомість акції, пов'язані з ШІ та великими технологічними компаніями, забезпечили 75% прибутковості індексу S&P 500 у період з листопада 2022 року (запуск ChatGPT) до вересня 2025 року.

Великі гравці, як-от Nvidia, Apple, Amazon та Netflix, останніми роками проводили саме традиційні спліти.

Що таке зворотний спліт і навіщо він потрібен

Зворотний спліт (Reverse Stock Split) — це корпоративна дія, під час якої компанія зменшує кількість своїх акцій в обігу, об'єднуючи кілька акцій в одну. Наприклад, при спліті 1-до-10 інвестор, який мав 100 акцій по $1, отримає 10 акцій по $10.

Навіщо це роблять? Головна мета — штучно підвищити ціну акції. Біржі (наприклад, Nasdaq або NYSE) мають вимоги до мінімальної ціни акції (зазвичай $1). Якщо ціна падає нижче цього рівня на тривалий час, компанію можуть вигнати з біржі. Зворотний спліт — це часто жест відчаю, спроба уникнути делістингу та надати акціям більш солідного вигляду, хоча фундаментально бізнес від цього не змінюється.

Традиційний спліт (Stock Split) працює навпаки: одна дорога акція ділиться на кілька дешевших. Це роблять успішні компанії (як Nvidia), чиї акції стали занадто дорогими, щоб залучити більше дрібних інвесторів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
