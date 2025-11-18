Multi від Мінфін
18 листопада 2025, 18:09

Комітет Ради доопрацює бюджет-2026 до голосування на початку грудня

Проєкт Державного бюджету України на 2026 рік зараз перебуває на доопрацюванні у Комітеті з питань бюджету Верховної Ради і буде винесений на голосування на початку грудня. Про це повідомив перший заступник голови Комітету Ярослав Железняк у коментарі Укрінформу.

Комітет Ради доопрацює бюджет-2026 до голосування на початку грудня
Фото: НБУ

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Щодо бюджету. Бюджет буде прийнятий на початку грудня. Це факт. Ніхто бюджетом умовно тероризувати країну, я сподіваюсь, не буде», — зазначив Железняк.

За його словами, під час доопрацювання Комітет може переглянути фінансування деяких програм (наприклад, телемарафону, нацкешбеку, залізничної програми) на користь підвищення зарплат для вчителів та військових.

Железняк висловив упевненість, що після того, як парламент і бюджетний комітет «доробить бюджет і приведе його в адекватну форму», документ буде швидко проголосований. Це, за його словами, також відкриє шлях для підписання нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що на початку листопада Кабмін схвалив доопрацьований проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2026 рік» з урахуванням висновків і пропозицій Верховної Ради, ухвалених за результатами першого читання.

Як змінилися основні показники

Порівняно з першим читанням, доходи державного бюджету збільшено на 27,8 млрд грн, видатки — на 33,6 млрд грн, а граничний обсяг дефіциту — на 5,8 млрд грн.

За результатами доопрацювання доходи держбюджету (без міжбюджетних трансфертів) визначено у сумі 2 трлн 854,3 млрд грн, видатки — 4 трлн 837,4 млрд грн, дефіцит — 1 трлн 900 млрд грн, що становить 18,4% ВВП.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
