Офіційний курс валют: Нацбанк посилив гривню у парі з євро

Нацбанк посилив гривню на 19 копійок у парі з євро, але послабив національну валюту у парі з доларом США на 3 копійки. Про це свідчать нові курси валют на вівторок, 18 листопада.

На вівторок НБУ встановив такий курс долара: 42,0670грн. Це на 3 копійки більше, ніж у понеділок (42,0423).

Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).

Водночас курс євро на вівторок був встановлений на позначці — 48,7872, що на 19 копійок менше, ніж у понеділок (48,9835).

Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).

Курс польського злотого

НБУ на вівторок встановив такий курс польського злотого: 11,5704 (у понеділок курс був 11,5515).

