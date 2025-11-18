Multi від Мінфін
18 листопада 2025, 17:10

Мінфін та Податкова розповіли, скільки податків мають сплачувати блогери TikTok

Міністерство фінансів спільно з Державною податковою службою розпочали комунікаційну кампанію «Податки захищають». У першій серії інфографіки розповідають, скільки податків мають сплачувати блогери TikTok.

Міністерство фінансів спільно з Державною податковою службою розпочали комунікаційну кампанію «Податки захищають».

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо про кампанію

Впродовж трьох місяців у серії інфографік і відео різних життєвих ситуацій ви дізнаєтеся про:

  • найбільш поширені податкові ситуації для громадян України і відповідні податки,
  • порядок їх сплати та розподіл між державним і місцевими бюджетами,
  • те, куди держава витрачає сплачені громадянами податки,
  • наслідки несплати податків.

Скільки податків мають сплачувати блогери TikTok

№ 1. Блогерка Марія та податки з реклами в ТікТоку

«Уявіть Марію. Їй 22 роки й вона веде популярний блог у TikTok. Рекламуючи українські та іноземні бренди, Марія щомісяця заробляє близько 60 тис. грн (180 тис. грн/квартал, 720 тис. грн/рік). Щоб легалізувати доходи, вона зареєструвала свою діяльність як ФОП (фізична особа-підприємець) 3-ї групи. Це дозволяє їй офіційно надавати рекламні послуги та отримувати оплату — як від українських, так і від закордонних компаній.

Щоквартально Марія подає податкову декларацію через додаток «Моя податкова» та сплачує податки і обов’язковий страховий внесок.

За рік підсумок виглядає так:

Якщо Марія ухиляється від сплати податків із доходу та отримує оплату за свої рекламні послуги на особисту банківську картку, криптовалютою або готівкою, тоді:

  • українські військові можуть залишитися без якісних турнікетів, щоб оперативно зупинити кровотечу та врятувати життя своїм побратимам,

  • у дитячому садку не буде можливості замінити старий радянський холодильник, і продукти швидко псуватимуться,

  • державні фонди соціального страхування не отримають достатнього фінансування, тому, за потреби, Марія може залишитися без необхідних соціальних гарантій та виплат.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
18 листопада 2025, 17:37
#
То есть Тик-токерша Мария виновата в смерти украинских военных от ранений. А еще виновата в огравлении детей из-за неработающего холодильника. А еще Мария виновата в пр###ранной защите энергетики . Мария к тому же не отправила двушечку на москву — казнить путем расстрела
+
0
Aleksandr09
Aleksandr09
18 листопада 2025, 19:23
#
У «президента» и олигархов все в оффшорах, а налоги должна платить и виновата тик- токерша маша))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
