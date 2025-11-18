Міністерство фінансів спільно з Державною податковою службою розпочали комунікаційну кампанію «Податки захищають». У першій серії інфографіки розповідають, скільки податків мають сплачувати блогери TikTok.
Мінфін та Податкова розповіли, скільки податків мають сплачувати блогери TikTok
Що відомо про кампанію
Впродовж трьох місяців у серії інфографік і відео різних життєвих ситуацій ви дізнаєтеся про:
- найбільш поширені податкові ситуації для громадян України і відповідні податки,
- порядок їх сплати та розподіл між державним і місцевими бюджетами,
- те, куди держава витрачає сплачені громадянами податки,
- наслідки несплати податків.
Скільки податків мають сплачувати блогери TikTok
№ 1. Блогерка Марія та податки з реклами в ТікТоку
«Уявіть Марію. Їй 22 роки й вона веде популярний блог у TikTok. Рекламуючи українські та іноземні бренди, Марія щомісяця заробляє близько 60 тис. грн (180 тис. грн/квартал, 720 тис. грн/рік). Щоб легалізувати доходи, вона зареєструвала свою діяльність як ФОП (фізична особа-підприємець) 3-ї групи. Це дозволяє їй офіційно надавати рекламні послуги та отримувати оплату — як від українських, так і від закордонних компаній.
Щоквартально Марія подає податкову декларацію через додаток «Моя податкова» та сплачує податки і обов’язковий страховий внесок.
За рік підсумок виглядає так:
Якщо Марія ухиляється від сплати податків із доходу та отримує оплату за свої рекламні послуги на особисту банківську картку, криптовалютою або готівкою, тоді:
-
українські військові можуть залишитися без якісних турнікетів, щоб оперативно зупинити кровотечу та врятувати життя своїм побратимам,
-
у дитячому садку не буде можливості замінити старий радянський холодильник, і продукти швидко псуватимуться,
-
державні фонди соціального страхування не отримають достатнього фінансування, тому, за потреби, Марія може залишитися без необхідних соціальних гарантій та виплат.
