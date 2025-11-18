Частка Apple у Китаї досягла 25% вперше з 2022 року завдяки продажам iPhone 17

Кожен четвертий проданий у Китаї смартфон у жовтні виявився iPhone, пише Bloomberg з посиланням на дані аналітичної компанії Counterpoint Research. Частка Apple на китайському ринку досягла 25% уперше з 2022 року.

Продаж iPhone 17

Запуск серії iPhone 17 дозволив американській компанії наростити продаж у Китаї в жовтні на 37% у річному вираженні.

За оцінками Counterpoint, продажі всіх нових моделей — від iPhone 17 за 5999 юанів (близько $850) до 17 Pro Max за 8999 юанів — продемонстрували двозначне зростання щодо попередньої моделі iPhone 16. Загалом на лінійку iPhone 17 сьогодні припадає понад 80% всіх проданих пристроїв Apple у Китаї.

Успіх Apple підштовхнув до зростання весь млявий ринок смартфонів Китаю, який залишався у стагнації, навіть незважаючи на державні субсидії, він додав у жовтні 8%, пише агентство.

Незважаючи на те що продаж Huawei, навпаки, знизився на 19%, компанія залишається головним конкурентом Apple в Китаї. Huawei готує запуск нового флагмана наступного тижня.

«Ризики для продажів iPhone все-таки є, особливо з виходом серії Huawei Mate 80, що давно очікується, 25 листопада. Але Apple зараз має сильний імпульс, і поки немає ознак різкого послаблення попиту», — сказав аналітик Counterpoint Айван Лам.