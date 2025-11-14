Продажі нових iPhone 17 від Apple у Китаї зросли на 22% у перший місяць після запуску, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Цей показник є особливо значущим, оскільки він демонструє різкий розворот порівняно з минулорічним iPhone 16, продажі якого за перший місяць впали на 5%, і досягнутий на тлі загального спаду на китайському ринку смартфонів. Про це у п'ятницю, 14 листопада, пише Reuters.
Продажі iPhone 17 у Китаї злетіли на 22% попри падіння ринку
Успіх на тлі спаду
Запуск нової лінійки iPhone 17, що відбувся 19 вересня, викликав значний ажіотаж. У день випуску біля флагманського магазину Apple у Пекіні зібралися сотні людей, що свідчить про стійкий інтерес до бренду, попри посилення конкуренції з боку місцевих гігантів Xiaomi та Huawei.
Згідно з даними Counterpoint, саме нова 17-та серія стала рушієм продажів Apple у цей період, забезпечивши майже 80% від усіх проданих компанією смартфонів у Китаї.
Цей успіх є особливо помітним на тлі загальної слабкості китайського ринку смартфонів. За даними того ж дослідження, загальні продажі смартфонів у Китаї в третьому кварталі 2025 року впали на 2,7% у річному вимірі через млявий споживчий попит.
«Правильна» ціна та проблеми Huawei
Успіх iPhone 17 пояснюється не лише лояльністю до бренду, але й вдалою ціновою стратегією Apple та проблемами у головного конкурента.
- Агресивна ціна на базову модель: Apple запропонувала покупцям «відмінне співвідношення ціни та якості», оновивши базовий обсяг пам'яті зі 128 ГБ до 256 ГБ, але зберігши ту ж саму стартову ціну (RMB 5,999).
- Попит на Pro-моделі: У жовтні естафету підхопили дорожчі моделі. Продажі iPhone 17 Pro зростали на дві третини швидше у річному вимірі, ніж торішні iPhone 16 Pro.
- Проблеми конкурентів: Водночас, згідно зі звітами, продажі нових флагманських серій головного конкурента, Huawei (Mate 70 та Pura 80), виявилися слабшими, ніж у їхніх попередників. Компанія також стикається з труднощами в розбудові екосистеми для своєї нової операційної системи HarmonyOS NEXT.
