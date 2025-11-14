Продажі iPhone 17 у Китаї злетіли на 22% попри падіння ринку

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 листопада 2025, 13:45

Продажі iPhone 17 у Китаї злетіли на 22% попри падіння ринку

Продажі нових iPhone 17 від Apple у Китаї зросли на 22% у перший місяць після запуску, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Цей показник є особливо значущим, оскільки він демонструє різкий розворот порівняно з минулорічним iPhone 16, продажі якого за перший місяць впали на 5%, і досягнутий на тлі загального спаду на китайському ринку смартфонів. Про це у п'ятницю, 14 листопада, пише Reuters.

Продажі нових iPhone 17 від Apple у Китаї зросли на 22% у перший місяць після запуску, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Успіх на тлі спаду

Запуск нової лінійки iPhone 17, що відбувся 19 вересня, викликав значний ажіотаж. У день випуску біля флагманського магазину Apple у Пекіні зібралися сотні людей, що свідчить про стійкий інтерес до бренду, попри посилення конкуренції з боку місцевих гігантів Xiaomi та Huawei.

Згідно з даними Counterpoint, саме нова 17-та серія стала рушієм продажів Apple у цей період, забезпечивши майже 80% від усіх проданих компанією смартфонів у Китаї.

Цей успіх є особливо помітним на тлі загальної слабкості китайського ринку смартфонів. За даними того ж дослідження, загальні продажі смартфонів у Китаї в третьому кварталі 2025 року впали на 2,7% у річному вимірі через млявий споживчий попит.

«Правильна» ціна та проблеми Huawei

Успіх iPhone 17 пояснюється не лише лояльністю до бренду, але й вдалою ціновою стратегією Apple та проблемами у головного конкурента.

  • Агресивна ціна на базову модель: Apple запропонувала покупцям «відмінне співвідношення ціни та якості», оновивши базовий обсяг пам'яті зі 128 ГБ до 256 ГБ, але зберігши ту ж саму стартову ціну (RMB 5,999).
  • Попит на Pro-моделі: У жовтні естафету підхопили дорожчі моделі. Продажі iPhone 17 Pro зростали на дві третини швидше у річному вимірі, ніж торішні iPhone 16 Pro.
  • Проблеми конкурентів: Водночас, згідно зі звітами, продажі нових флагманських серій головного конкурента, Huawei (Mate 70 та Pura 80), виявилися слабшими, ніж у їхніх попередників. Компанія також стикається з труднощами в розбудові екосистеми для своєї нової операційної системи HarmonyOS NEXT.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами