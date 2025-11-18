В Європі дорожчає дизель, на скільки злетять ціни в Україні

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 листопада 2025, 14:34

В Європі дорожчає дизель, на скільки злетять ціни в Україні

В Україні посилюється криза з нестачею дизелю, а ціни на нього готуються до нового стрибку. Що стало причиною цієї ситуації та чи можна їй зарадити, розповів директор Консалтингової групи А-95, експерт з енергетики Сергій Куюн.

В Україні посилюється криза з нестачею дизелю, а ціни на нього готуються до нового стрибку.

Куди зникає дизель

«Відверто буде питання з забезпеченням нафтопродуктами в осінньо-зимовий період. У червні нам остаточно поховали Кременчуцький НПЗ, ми встояли, ніхто не помітив, бо маємо розгалужену систему імпорту. Але зараз ми почали своїми руками її рубати. 25% — це не жарти. Без подробиць, але нам нема чим замістити такий обсяг, хто б там що не казав», — так я писав наприкінці вересня напередодні запровадження з 1 жовтня бану на постачання дизпального з румунського порту Констанца. Все так і вийшло. В жовтні в країну імпортували на 15% (понад 90 тис. т) менше, ніж рік тому. В окремі дні власники АЗС казали мені: сьогодні ми не змогли купити пальне.

Але навіть я не міг уявити, який насправді заміс відбудеться в жовтні та триватиме досі. Пристібайтеся!

Перше, через диверсію на угорському НПЗ MOL цей концерн до мінімуму скоротив постачання в Україну. До речі, якось підозріло тихо там, багато хто починає сумніватись, чи було там щось взагалі

Друге, весь жовтень на ремонті простояв литовський НПЗ Орлен Летува

Третє, через погодні умови ускладнилося постачання водою.

Четверте, внутрішнього виробництва як не було, так і нема.

Жовтень якось проїхали, а що в листопаді? Як то кажуть, як дурному женитись.

Дуже «вчасно» подіяли антиросійські санкції. В Сербії зупинився НПЗ Газпрому. Це автоматично натиснуло на Констанцу, звідки пальне попрямувало Дунаєм гасити «дизельну» пожежу — потребу оцінюють у 200 тис. т на місяць. Для порівняння, ми забирали звідти 120−150 тис. т. Тепер українським трейдерам доводиться штовхатися ліктями з сербами, які разом з обсягами ще й забрали всі малі баржі, які залишились без роботи після нашого дивного демаршу.

З іншого боку долучився до розв’язання сербської проблеми й MOL, який не тільки скоротив постачання в Україну, а й підгрібає чималі обсяги в польського Орлену — нашого найбільшого постачальника.

А вже цього тижня, 21 листопада, набувають чинності санкції США щодо «лукойлу» й «роснафти». Під питанням робота заводів в Болгарії та Румунії. Першим штати начебто дали відтермінування, а от з Румунією складніше. «Лукойл» тримає 25% ринку Молдови й чималу мережу АЗС в самій Румунії. Якщо його румунський завод зупиниться, на ринок вийде ще споживач (читай наш конкурент) величезних обсягів продукту.

Відмітились в цій історії й ми. Через влучні удари по російським НПЗ ті скоротили виробництво, а відповідно й експорт. Бувають і такі санкції.

Також європейці припинили імпорт індійського пального. Трейдери скаржаться на обмеженість пропозиції на ринку.

Як реагують ціни

В перерахунку на гривні, починаючи з жовтня ціна на дизпальне в Європі зросла на піку на 6 грн/л. Аналогічно зросли оптові ціни на нашому внутрішньому ринку. В другій декаді листопада ціни трошки просіли, але зараз знов зростають (характерно, що нафта і бензин при цьому відносно стабільні). На наших колонках ціна своєю чергою зросла в середньому трохи більше, ніж на 2 грн/л. Отже, як бачимо, потенціал на 2−3 грн/л точно ще є.

Але основні тривоги наразі пов’язані не з ціною, а саме із забезпеченням пальним. Схоже, саме час згадати досвід 2022 року. Нагадаю, тоді найглибшу паливну кризу вдалося подолати завдяки максимальній лібералізації ринку і пріоритетності цих вантажів.

Перше, необхідно максимально полегшити перетин кордону бензовозами, тому що стоять вони дуже довго. «Зелені» коридори вже давно не працюють. За цей час польські ORLEN та UNIMOT побудували біля кордону потужні термінали, звідки можна швидко забирати машинами. Головне — дати їм швидко долати кордон.

Друге, проблема потребує окремої уваги Укрзалізниці. Останнім часом все частіше долітають розмови про труднощі на польському кордоні. Джерела кажуть, що «залізному» перевізнику, як мінімум, не завадило б перекинути туди додаткових працівників, а також розблокувати декілька законсервованих гілок, які б значно пришвидшили проходження цистерн.

Загалом, кому треба, всі в курсі, займаються. Гарно, що до, а не після. Перестрахуватись ніколи не завадить. Тим більше, що ворог продовжує системні атаки по енергетичних об'єктах, включно з паливними.

Автор:
Куюн Сергій
директор Консалтингової групи А-95, експерт з енергетики Куюн Сергій
Консалтингова група А-95
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Kanarej
Kanarej
18 листопада 2025, 15:14
#
Когда я говорил, что у нас будут проблемы с топливом, и за все заплатим из своего личного кармана — здешние ура-патриоты на меня набросились, что я вообще ничего не понимаю, и как я посмел критиковать святые удары по нефтепроводам. Но мы пошли дальше в тупости, еще и пообрезали румынские поставки. Ну что ж, теперь остается только расхлебывать в очередной раз собственную баранью «принципиальность».
С нетерпением ожидаю, когда в разгар холодов Венгрия и Словакия из-за «диверсий» «не смогут» поставлять нам электроэнергию.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами