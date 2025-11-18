В Європі дорожчає дизель, на скільки злетять ціни в Україні

В Україні посилюється криза з нестачею дизелю, а ціни на нього готуються до нового стрибку. Що стало причиною цієї ситуації та чи можна їй зарадити, розповів директор Консалтингової групи А-95, експерт з енергетики Сергій Куюн.

Куди зникає дизель

«Відверто буде питання з забезпеченням нафтопродуктами в осінньо-зимовий період. У червні нам остаточно поховали Кременчуцький НПЗ, ми встояли, ніхто не помітив, бо маємо розгалужену систему імпорту. Але зараз ми почали своїми руками її рубати. 25% — це не жарти. Без подробиць, але нам нема чим замістити такий обсяг, хто б там що не казав», — так я писав наприкінці вересня напередодні запровадження з 1 жовтня бану на постачання дизпального з румунського порту Констанца. Все так і вийшло. В жовтні в країну імпортували на 15% (понад 90 тис. т) менше, ніж рік тому. В окремі дні власники АЗС казали мені: сьогодні ми не змогли купити пальне.

Але навіть я не міг уявити, який насправді заміс відбудеться в жовтні та триватиме досі. Пристібайтеся!

Перше, через диверсію на угорському НПЗ MOL цей концерн до мінімуму скоротив постачання в Україну. До речі, якось підозріло тихо там, багато хто починає сумніватись, чи було там щось взагалі

Друге, весь жовтень на ремонті простояв литовський НПЗ Орлен Летува

Третє, через погодні умови ускладнилося постачання водою.

Четверте, внутрішнього виробництва як не було, так і нема.

Жовтень якось проїхали, а що в листопаді? Як то кажуть, як дурному женитись.

Дуже «вчасно» подіяли антиросійські санкції. В Сербії зупинився НПЗ Газпрому. Це автоматично натиснуло на Констанцу, звідки пальне попрямувало Дунаєм гасити «дизельну» пожежу — потребу оцінюють у 200 тис. т на місяць. Для порівняння, ми забирали звідти 120−150 тис. т. Тепер українським трейдерам доводиться штовхатися ліктями з сербами, які разом з обсягами ще й забрали всі малі баржі, які залишились без роботи після нашого дивного демаршу.

З іншого боку долучився до розв’язання сербської проблеми й MOL, який не тільки скоротив постачання в Україну, а й підгрібає чималі обсяги в польського Орлену — нашого найбільшого постачальника.

А вже цього тижня, 21 листопада, набувають чинності санкції США щодо «лукойлу» й «роснафти». Під питанням робота заводів в Болгарії та Румунії. Першим штати начебто дали відтермінування, а от з Румунією складніше. «Лукойл» тримає 25% ринку Молдови й чималу мережу АЗС в самій Румунії. Якщо його румунський завод зупиниться, на ринок вийде ще споживач (читай наш конкурент) величезних обсягів продукту.

Відмітились в цій історії й ми. Через влучні удари по російським НПЗ ті скоротили виробництво, а відповідно й експорт. Бувають і такі санкції.

Також європейці припинили імпорт індійського пального. Трейдери скаржаться на обмеженість пропозиції на ринку.

Як реагують ціни

В перерахунку на гривні, починаючи з жовтня ціна на дизпальне в Європі зросла на піку на 6 грн/л. Аналогічно зросли оптові ціни на нашому внутрішньому ринку. В другій декаді листопада ціни трошки просіли, але зараз знов зростають (характерно, що нафта і бензин при цьому відносно стабільні). На наших колонках ціна своєю чергою зросла в середньому трохи більше, ніж на 2 грн/л. Отже, як бачимо, потенціал на 2−3 грн/л точно ще є.

Але основні тривоги наразі пов’язані не з ціною, а саме із забезпеченням пальним. Схоже, саме час згадати досвід 2022 року. Нагадаю, тоді найглибшу паливну кризу вдалося подолати завдяки максимальній лібералізації ринку і пріоритетності цих вантажів.

Перше, необхідно максимально полегшити перетин кордону бензовозами, тому що стоять вони дуже довго. «Зелені» коридори вже давно не працюють. За цей час польські ORLEN та UNIMOT побудували біля кордону потужні термінали, звідки можна швидко забирати машинами. Головне — дати їм швидко долати кордон.

Друге, проблема потребує окремої уваги Укрзалізниці. Останнім часом все частіше долітають розмови про труднощі на польському кордоні. Джерела кажуть, що «залізному» перевізнику, як мінімум, не завадило б перекинути туди додаткових працівників, а також розблокувати декілька законсервованих гілок, які б значно пришвидшили проходження цистерн.

Загалом, кому треба, всі в курсі, займаються. Гарно, що до, а не після. Перестрахуватись ніколи не завадить. Тим більше, що ворог продовжує системні атаки по енергетичних об'єктах, включно з паливними.