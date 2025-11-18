Державний Sense Bank запроваджує нові можливості для українських експортерів

Sense Bank розпочав співпрацю з ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» (ЕКА), відкривши нові можливості для українських експортерів завдяки страхуванню експортних кредитів. Така співпраця відкриває нові фінансові горизонти для українських експортерів, які прагнуть розвивати міжнародну торгівлю навіть в умовах повномасштабної війни.

Відтепер клієнти-експортери Sense Bank можуть отримувати кредити без застави — під страхове покриття ЕКА. При цьому сам банк має захист від ризику неповернення кредиту, що підвищує лояльність до клієнтів. Страхування експортних кредитів дозволяє фінансувати контракти навіть за відсутності достатнього забезпечення.

У період воєнного стану український бізнес потребує особливої підтримки. Завдяки наявному механізму програми страхування експортних кредитів клієнтам доступне фінансування на виконання експортних контрактів, гарантом повернення яких виступає ЕКА.

«Sense Bank продовжує розширювати спектр фінансових інструментів для підтримки українського бізнесу. Співпраця з ЕКА — це стратегічна інвестиція в економічну стійкість країни», — зазначив Андрій Соколов, член Правління Sense Bank.

«Навіть у найскладніших умовах український бізнес доводить свою силу. Ми ж, разом із Sense Bank, створюємо для нього можливості зростати — забезпечуючи довіру, фінансовий захист і доступ до нових ринків без зайвих бар'єрів», — наголосив Руслан Гашев, голова Правління Експортно-кредитного агентства.

Співпраця банку з державним Експортно-кредитним агентством гарантує відповідність договору чинному законодавству та політиці стимулювання експорту. Вона є частиною стратегії Sense Bank щодо підтримки українського бізнесу на міжнародних ринках та розвитку експортного потенціалу країни.