У третьому кварталі банки прокредитували фізосіб на 22 мільярда

Банківський сектор України продемонстрував значне зростання кредитування населення у третьому кварталі 2025 року. Чистий портфель кредитів фізичним особам зріс на 22 млрд гривень у порівнянні з другим кварталом. Про це йдеться в новому Огляді банківського сектору, опублікованому НБУ .

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Обсяги видачі нових кредитів зростають

Про активізацію ринку свідчить стабільне зростання обсягів видачі нових кредитів від кварталу до кварталу. За даними регулятора, обсяг кредитування фізичних осіб з початку року постійно збільшувався:

У першому кварталі року було видано кредитів для фізосіб на 237 млрд грн.

У другому кварталі цей показник зріс до 255 млрд грн.

У третьому кварталі обсяг видачі досяг 277 млрд грн.

Ці цифри підтверджують, що банки не лише активно видають нові кредити (головним чином, споживчі та карткові), але й консервативно оцінюють їхню якість, дозволяючи чистому портфелю зростати на значні 22 мільярди гривень.

Читайте також: Населення збільшило вклади у держбанках, вперше за п’ять кварталів

Значення зростання чистого портфеля

Збільшення чистого кредитного портфеля на 22 млрд грн свідчить про два важливі аспекти для ринку: