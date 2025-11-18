У третьому кварталі 2025 року державні банки України зміцнили свої позиції на ринку, вперше за понад рік збільшивши свою частку в коштах фізичних осіб. Загалом активи банківської системи продовжують зростати, причому державний сектор демонструє вищу активність. Про це йдеться в листопадовому Огляді банківського сектору, опублікованому Національним банком України.
18 листопада 2025, 11:45
Населення збільшило вклади у держбанках, вперше за п’ять кварталів
Населення повертається до держбанків
Ключовою зміною кварталу стала динаміка залучення коштів громадян. Вперше за п’ять кварталів поспіль (тобто понад рік) частка державних банків у коштах населення зросла.
За підсумками III кварталу показник збільшився на 0,2 в. п. і досягнув 62,8%.
Водночас у річному вимірі частка держбанків у вкладах населення все ще показує незначне зниження на 0,6 в. п.
Це свідчить про те, що державні фінустанови (Приватбанк, Ощадбанк та інші) знову почали вигравати конкуренцію за гроші вкладників у приватних та іноземних банків.
Загальне домінування держави
Державні банки нарощували свою присутність не лише в сегменті депозитів фізосіб, а й загалом по системі.
- Загальні активи: Обсяг активів усього банківського сектору за квартал зріс на 2,4% (+11,5% рік до року). Зростання спостерігалося в усіх групах, але найактивнішими були саме держбанки.
- Частка ринку: Частка держбанків у загальних активах системи зросла на 0,3 в. п. — до 54,7%.
- Чисті активи: Частка держбанків у чистих активах також збільшилася на 0,3 в. п., склавши 52,5%.
Джерело: Мінфін
