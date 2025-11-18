Населення збільшило вклади у держбанках, вперше за п’ять кварталів

У третьому кварталі 2025 року державні банки України зміцнили свої позиції на ринку, вперше за понад рік збільшивши свою частку в коштах фізичних осіб. Загалом активи банківської системи продовжують зростати, причому державний сектор демонструє вищу активність. Про це йдеться в листопадовому Огляді банківського сектору, опублікованому Національним банком України.

Населення повертається до держбанків

Ключовою зміною кварталу стала динаміка залучення коштів громадян. Вперше за п’ять кварталів поспіль (тобто понад рік) частка державних банків у коштах населення зросла.

За підсумками III кварталу показник збільшився на 0,2 в. п. і досягнув 62,8%.

Водночас у річному вимірі частка держбанків у вкладах населення все ще показує незначне зниження на 0,6 в. п.

Це свідчить про те, що державні фінустанови (Приватбанк, Ощадбанк та інші) знову почали вигравати конкуренцію за гроші вкладників у приватних та іноземних банків.

Загальне домінування держави

Державні банки нарощували свою присутність не лише в сегменті депозитів фізосіб, а й загалом по системі.