Підвищення приватності в мережі Ethereum, майнери видобули 95% біткоїна: що нового

Казахстан відкриває крипторинок для ліцензованих бірж та спрощує обіг цифрових активів

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон, що регулює діяльність майнерів та бірж і суттєво спрощує обіг криптовалют. Документ скасовує обмеження, які раніше діяли лише в межах юрисдикції Міжнародного фінансового центру «Астана» (МФЦА).

Закон «Про внесення змін і доповнень… з питань штучного інтелекту та цифровізації» запроваджує нову регуляторну модель для незабезпечених цифрових активів. Якщо раніше їхній обіг був дозволений виключно всередині МФЦА, то тепер криптовалюти можуть вільно обертатися по всій країні за умови дотримання національного законодавства.

Ключовою зміною стало скасування обов'язку для майнерів продавати основну частину здобутих активів через біржу МФЦА. Майнери більше не прив'язані до конкретного майданчика для виведення криптовалюти.

Віталік Бутерін представив Kohaku — новий інструмент для підвищення приватності в мережі Ethereum

Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін презентував набір інструментів під назвою Kohaku, спрямований на посилення приватності та безпеки в екосистемі. Про це, посилаючись на виступ Бутеріна на конференції Devcon, повідомляє The Block.

Бутерін заявив: «Ми перебуваємо на завершальному етапі, але Ethereum все ще відстає від свого потенціалу у сфері приватності користувачів. Саме на цій фінальній стадії нам потрібно зосередити зусилля на поліпшеннях. Те саме стосується і безпеки».

Kohaku — це проєкт із відкритим кодом, який розробляє модульний стек для створення захищених гаманців із посиленою приватністю. З часом його екосистема може бути доповнена такими інструментами, як змішані мережі для анонімності на мережевому рівні та браузери на базі ZK-технологій.

Наразі, згідно з даними GitHub, Kohaku активно розробляється. Репозиторій вже містить пакети для Railgun і Privacy Pools, що дають змогу приховувати транзакції, зберігаючи при цьому можливість доведення «невинуватості» та дотримання регуляторних вимог.

Під час демонстрації користувач успішно приховав свої публічно видимі кошти за допомогою інтеграції Railgun у Kohaku. Основна мета проєкту — забезпечити приватність за замовчуванням для всіх гаманців, підключених до Ethereum.

Майнери видобули 95% біткоїна: до повного ліміту пропозиції залишилося менше ніж 1,05 млн монет

Станом на 17 листопада обсяг видобутих біткоїн-монет перевищив 19,95 млн — це 95% від запрограмованого Сатоші Накамото ліміту у 21 млн.

Емісія біткоїна постійно сповільнюється через халвінги, що відбуваються кожні чотири роки та вдвічі зменшують винагороду за блок. Після останнього халвінгу у квітні 2024 року винагорода скоротилася з 6,25 біткоїна до 3,125 біткоїна. Унаслідок цього майнери тепер видобувають близько 450 монет на день замість 900 монет раніше. Наступне зменшення винагороди очікується у квітні 2028 року.

Хоча більшість монет вже в обігу, видобуток останніх 5% займе значно більше часу — близько 115 років, аж до 2140 року.

Це явище є не просто математичним наслідком, а частиною довгострокової архітектури безпеки мережі. У міру зменшення субсидії за блок біткоїн поступово переходить до моделі, у якій ключову роль для стимулювання майнерів відіграватимуть комісії користувачів. Це забезпечить підтримку високого хешрейту, а отже, стійкість і захист блокчейна від атак.

Ця структурна трансформація вже відображається на показниках майнінгу: складність досягла історичних максимумів. Під час останнього перерахунку показник сягнув 152,27 T.

Інвестори вивели $2 млрд із криптофондів

У період 10−15 листопада криптовалютні біржові продукти (ETP) зафіксували відтік коштів у розмірі $2 млрд, що є найбільшим показником із лютого 2024 року. Про це свідчать дані CoinShares.

Загальний відтік за три тижні сягнув $3,2 млрд. Як наслідок, активи під управлінням скоротилися з $264 млрд до $191 млрд, втративши 27% від пікових значень.

Аналітики пояснюють негативну динаміку невизначеністю монетарної політики та продажем активів великими криптохолдерами.

Географія відтоку:

США: $1,97 млрд (основна частка).

Швейцарія та Гонконг: $39,9 млн і $12,3 млн відповідно.

Німеччина: єдина країна з притоком ($13,2 млн), де інвестори розцінили падіння як можливість для купівлі.

Відтік за активами:

Біткоїн-фонди: $1,38 млрд.

Ethereum-ETP: $689 млн.

Solana та XRP: $8,3 млн і $15,5 млн відповідно.

Водночас, мультиактивні ETP залучили $69 млн за останні три тижні, а фонди для відкриття коротких позицій з біткоїном — $18,1 млн.