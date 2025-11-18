Multi від Мінфін
18 листопада 2025, 12:44

Курс долара втримається в межах 48 гривень до 2027 року — прогноз

Попри воєнні ризики, валютний ринок України залишатиметься контрольованим протягом найближчих двох років. Згідно з базовим сценарієм, курс американської валюти не перевищить позначку 48 гривень. Такий прогноз озвучила керівниця аналітичного департаменту «Фінансового пульсу» Діляра Мустафаєва, спираючись на очікування МВФ, уряду та Нацбанку.

Попри воєнні ризики, валютний ринок України залишатиметься контрольованим протягом найближчих двох років.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Офіційні орієнтири та скорочення дефіциту

Аналітики вказують на поступову нормалізацію ринку. У проєкт державного бюджету на 2026 рік Кабінет Міністрів заклав середньорічний курс на рівні 45,7 грн/дол. (та 49,4 грн/євро). Міжнародний валютний фонд має схожі очікування: 45,4 грн/дол. у 2026 році з поступовим зростанням до 47,5 грн/дол. у 2027-му.

Хоча НБУ традиційно не дає публічних прогнозів щодо курсу, дані регулятора свідчать про очікуване зменшення валютного дефіциту приватного сектору починаючи з 2027 року.

«Це відбудеться завдяки зростанню експортного виторгу — насамперед агросектору, металургії, ІТ-послуг та окремих напрямів машинобудування. Водночас імпорт знижуватиметься природним шляхом, включно з енергетичними постачаннями», — зазначила Мустафаєва.

Експерти прогнозують, що розрив між імпортом та експортом скоротиться з 55,8 млрд грн наприкінці 2025 року до 42,8 млрд грн у 2027-му.

Пожвавлення експорту та інвестицій

Очікується, що пропозиція валюти на ринку зростатиме завдяки кільком факторам:

  • Збільшенню врожаїв та стабільному попиту на агропродукцію.
  • Відновленню світової економіки, що позитивно вплине на металургію.
  • Зростанню ІТ-експорту та розширенню виробництва зброї.

З 2027 року аналітики «Фінансового пульсу» прогнозують суттєве пожвавлення припливу інвестицій та повернення впевненості на ринок, що має знизити попит населення на готівковий долар.

Міжнародна допомога — запорука стабільності

Критично важливою умовою стабільності залишається фінансова підтримка партнерів. Україна розраховує залучити понад 45 млрд доларів у 2026 році та 39 млрд доларів у 2027-му. Це дозволить фінансувати бюджет без запуску «друкарського верстата» (емісії).

За оцінками НБУ, міжнародні резерви зростуть до 54 млрд доларів до кінця цього року, що покриває 5,5 місяця імпорту, а у 2027 році цей показник може перевищити 6 місяців.

Водночас головними ризиками залишаються інтенсивність бойових дій, руйнування інфраструктури та можливі перебої із зовнішнім фінансуванням.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає YURIIYURCHUK и 20 незареєстрованих відвідувачів.
