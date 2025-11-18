Курс долара втримається в межах 48 гривень до 2027 року — прогноз

Попри воєнні ризики, валютний ринок України залишатиметься контрольованим протягом найближчих двох років. Згідно з базовим сценарієм, курс американської валюти не перевищить позначку 48 гривень. Такий прогноз озвучила керівниця аналітичного департаменту «Фінансового пульсу» Діляра Мустафаєва, спираючись на очікування МВФ, уряду та Нацбанку.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Офіційні орієнтири та скорочення дефіциту

Аналітики вказують на поступову нормалізацію ринку. У проєкт державного бюджету на 2026 рік Кабінет Міністрів заклав середньорічний курс на рівні 45,7 грн/дол. (та 49,4 грн/євро). Міжнародний валютний фонд має схожі очікування: 45,4 грн/дол. у 2026 році з поступовим зростанням до 47,5 грн/дол. у 2027-му.

Хоча НБУ традиційно не дає публічних прогнозів щодо курсу, дані регулятора свідчать про очікуване зменшення валютного дефіциту приватного сектору починаючи з 2027 року.

«Це відбудеться завдяки зростанню експортного виторгу — насамперед агросектору, металургії, ІТ-послуг та окремих напрямів машинобудування. Водночас імпорт знижуватиметься природним шляхом, включно з енергетичними постачаннями», — зазначила Мустафаєва.

Експерти прогнозують, що розрив між імпортом та експортом скоротиться з 55,8 млрд грн наприкінці 2025 року до 42,8 млрд грн у 2027-му.

Пожвавлення експорту та інвестицій

Очікується, що пропозиція валюти на ринку зростатиме завдяки кільком факторам:

Збільшенню врожаїв та стабільному попиту на агропродукцію.

Відновленню світової економіки, що позитивно вплине на металургію.

Зростанню ІТ-експорту та розширенню виробництва зброї.

З 2027 року аналітики «Фінансового пульсу» прогнозують суттєве пожвавлення припливу інвестицій та повернення впевненості на ринок, що має знизити попит населення на готівковий долар.

Міжнародна допомога — запорука стабільності

Критично важливою умовою стабільності залишається фінансова підтримка партнерів. Україна розраховує залучити понад 45 млрд доларів у 2026 році та 39 млрд доларів у 2027-му. Це дозволить фінансувати бюджет без запуску «друкарського верстата» (емісії).

За оцінками НБУ, міжнародні резерви зростуть до 54 млрд доларів до кінця цього року, що покриває 5,5 місяця імпорту, а у 2027 році цей показник може перевищити 6 місяців.

Водночас головними ризиками залишаються інтенсивність бойових дій, руйнування інфраструктури та можливі перебої із зовнішнім фінансуванням.