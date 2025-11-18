Джефф Безос отримав нову роботу — став співгенеральним директором нового ШІ-стартапу

Засновник Amazon та один з найбагатших людей планети, Джефф Безос, готується взяти на себе активну операційну роль у стартапі Project Prometheus — новій компанії, сфокусованій на створенні штучного інтелекту (ШІ) для інженерії, виробництва комп’ютерів, автомобілів та космічної техніки. Про це пише The Verge.

Що відомо про новий стартап

Стартап вже залучив приблизно $6,2 млрд фінансування, й частина цієї суми виходить від самого Безоса.

Джефф Безос стане співгенеральним директором (co-CEO) поряд з Vik Bajaj — фізиком і хіміком, дослідником, який раніше працював у Google X та був співзасновником компаній Verily і Foresite Labs.

Це перше формальне операційне призначення Безоса з моменту його відходу з посади CEO Amazon у липні 2021 року.

Повернення Безоса до активного керівництва свідчить про бажання відійти від пасивного інвестора і впливати безпосередньо на технологічний розвиток.

У Project Prometheus вже працює близько 100 осіб, включаючи дослідників, переманених із провідних ШІ-лабораторій — таких як OpenAI, DeepMind і Meta.

Стартап зосереджується на так званому «фізичному ШІ» — системах, які не обмежуються аналізом текстових даних, а працюють із даними з реального світу та фізичними процесами.

Наразі не розкрито точну дату заснування компанії, її штаб-квартиру та всі технічні деталі проєкту.

З $6,2 млрд фінансування Project Prometheus може швидко стати одним з ключових гравців у цьому сегменті.