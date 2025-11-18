Multi від Мінфін
Бонус від Мінфіну
18 листопада 2025, 8:44

Авіакомпанія Emirates запускає на своїх рейсах супутниковий інтернет Starlink

Emirates запустить Starlink Wi-Fi на всьому своєму флоті, починаючи з літаків Boeing 777 у листопаді 2025 року. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Emirates запустить Starlink Wi-Fi на всьому своєму флоті, починаючи з літаків Boeing 777 у листопаді 2025 року.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що це дасть клієнтам

Підключення Starlink дозволить клієнтам Emirates транслювати контент, грати в ігри, здійснювати дзвінки, працювати та переглядати соціальні мережі протягом усієї подорожі одночасно на екранах спинок сидінь та на персональних пристроях. Ця безперешкодна інтеграція забезпечує масштабне підключення у всіх класах обслуговування.

Emirates планує встановити Starlink на весь свій експлуатаційний парк літаків, який налічує 232 літаки, протягом наступних двох років.

Авіакомпанія вже обладнала свій перший літак Starlink на A6-EPF, Boeing 777−300ER, який зараз представлений на авіашоу в Дубаї, де відвідувачі можуть безпосередньо відчути високошвидкісне з'єднання на землі.

Перший комерційний пасажирський рейс Emirates зі Starlink вилетить одразу після авіашоу, коли A6-EPF знову ввійде в експлуатацію, що ознаменує початок прискореного розгортання всього флоту.

Авіакомпанія оснащуватиме приблизно 14 літаків Starlink на місяць, а встановлення на флот Airbus A380 розпочнеться у лютому 2026 року.

Emirates також надасть доступ до прямого ефіру через Starlink, спочатку на персональних пристроях, а потім на екранах на спинках сидінь з кінця грудня 2025 року.

Послуга Wi-Fi Starlink на рейсах Emirates буде безкоштовною для всіх клієнтів у всіх салонах літаків, обладнаних Starlink, з простим доступом в один клік, який не потребує оплати чи спеціального членства в Skywards.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
