18 листопада 2025, 8:27

Втрата візових привілеїв з ЄС: схвалено нові правила позбавлення безвізового режиму

Рада Європейського Союзу остаточно схвалила оновлений механізм призупинення безвізового режиму з третіми країнами, про це повідомила пресслужба Ради ЄС, пише DW.

Рада Європейського Союзу остаточно схвалила оновлений механізм призупинення безвізового режиму з третіми країнами, про це повідомила пресслужба Ради ЄС, пише DW.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо це значитьВідтепер, згідно з нововведеннями, держава може втратити візові привілеї з Євросоюзом, якщо вона торгує «золотими паспортами», або вдається до грубих порушень прав людини.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що це значить

Відтепер, згідно з нововведеннями, держава може втратити візові привілеї з Євросоюзом, якщо вона торгує «золотими паспортами», або вдається до грубих порушень прав людини.

«Змінені правила дозволять ЄС швидше та рішучіше реагувати на ситуації, коли безвізовим режимом зловживають або він діє проти його інтересів», — заявила Рада ЄС у понеділок, 17 листопада.

Погіршення відносин з ЄС — підстава для позбавлення безвізу

Механізм призупинення безвізового режиму ЄС з третіми країнами діє з 2013 року. Якщо досі головною підставою для цього був суттєвий наплив нелегальних мігрантів, то тепер Брюссель зможе призупинити безвіз, якщо країна не дотримується принципів візової політики ЄС.

Ще однією причиною є наявність у третіх країнах програм інвестиційного громадянства, так званих схем видачі «золотих паспортів», коли громадянство держави надається в обмін на певну суму чи інвестиції особам, які з цією країною не мають «справжніх зв'язків».

Окрім того, візова лібералізація буде також припинена у випадку погіршення двосторонніх відносин ЄС з країною, «наприклад, через порушення прав людини».

Що передбачають нові правила

Нові правила передбачають і спрощену процедуру запуску механізму призупинення безвізу. Раніше для цього було необхідно, щоб кількість випадків відмови у в'їзді до ЄС або перевищення терміну перебування на його території, а також кількість необґрунтованих заяв про надання притулку або серйозних кримінальних правопорушень становила 50 відсотків.

Відтепер, якщо цей рівень сягне 30 відсотків, то це вже вважатиметься «суттєвим збільшенням» і призведе до скасування безвізу.

Призупинення безвізу

Призупинення безвізу — тимчасовий захід, який дає ЄС та зацікавленій третій країні час для того, щоб обговорити та усунути проблеми, які виникли.

Якщо наразі призупинення запроваджується спочатку на дев'ять місяців з потенційним продовженням на 18 місяців, то в оновленому механізму це робитиметься спочатку на 12 місяців з можливістю продовження на 24 місяці.

Новий механізм також передбачає вибірковий підхід до того, кого саме позбавлятимуть права вільно подорожувати до ЄС.

Коли запрацюють

Нові правила призупинення безвізового режиму з третіми країнами запрацюють на двадцятий день після їх публікації в Офіційному журналі ЄС. З того дня вони стануть обов'язковими для всіх державах-членах ЄС. Вони застосовуватимуться до 61 країни, які наразі мають безвізовий режим з ЄС, включаючи Україну, Молдову та Грузію.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+45
Я. ..
Я. ..
18 листопада 2025, 9:18
#
«через порушення прав людини»

Значить тепер і безвізу з ЄС не буде, бо відео про бусифікасьйон повно в твіттері (нині Х), а це якось не дуже корелює з «демократичною» державою, де дотримуються «прав людини» :)
+
+30
sankas010
sankas010
18 листопада 2025, 9:30
#
Ничего не будет, это кого надо бусификация. Европейцы все понимают — не будут бусифицировать украинцев, значит придет час бусифицировать европейцев.
+
+15
Я. ..
Я. ..
18 листопада 2025, 10:36
#
Твоя суб`єктивна «думка» — це звісно дуже чудово, але в реальному світі коли пан Венс згадав про бусифікацію в овальному кабінеті поруч з Трампом, то вовчик обкакався і не було що відповідати, уявляєш? А потім всю делегацію бананової республіки вигнали з Білого дому:)

Тому ні, зважаючи на те, що дуже багато бидла в ЄС вже задовбали європейців, а також зважаючи на те, що і ЄС, і штати, чудово знають про «права людини» в нашій банановій республіці і рівень корупції, котрої звісно «немає» в нашій «потужній» та «демократичній» країні")))

Європейці прекрасно знають, що пукін не полізе проти цілого блоку ЄС, тому ці твої «казки» із циклу, коли гоблін з тцк добиває до смерті українця в будівлі тцк і каже:-Ну, а що, якщо не ми, то тут будуть буряти))

А в Румунії взагалі у прикордонників є кімнати де на стіні потужно написано «for free ukrainians»)) бо ніхто окрім поляків не видає назад українців, котрі змогли вирватися з концтабору у вільний світ, через колючу проволоку, рви з водою, під дронами з тепловізорами, котрі бігли лісами і полями, поки «мужні» і «браві» прикордонники стріляли їм в спину :)

Тому твоя «казка» базується на телемарафоні, де все «добре» і «потужно», а в реальності, як я вже казав раніше, ЄС скорочує виплати біженцям, на 2026 рік ми ще не знаємо де будемо брати кошти, бо наші ідіоти не розуміли з самого початку, що ніхто не буде нас фінансувати вічно, а оце «якщо не ми, то нападуть на вас» — не працює, бо ЄС озброюється і ми їм не треба :) Але можеш тішити себе)
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 листопада 2025, 9:38
#
Из цикла -…аби шо ляпнуть.

.Я.. 18 листопада 2025, 9:18
…Значить тепер і безвізу з ЄС не буде…

Специально для «экспертов»!!!
Можете ознакомиться со следующими документами —

https://www.coe.int/en/web/conventions/by-non-member-states-of-the-coe-or-the-european-union?module=declarations-by-treaty&numSte=005&codeNature=10&codePays=U

Так что с Украиной все будет «ок».
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Kharakternyk и 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
