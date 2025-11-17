З початку року кількість заблокованих податкових накладних зменшилася майже у чотири рази

Кількість заблокованих податкових накладних суттєво зменшилася: показник скоротився у чотири рази та наразі становить 0,2 %. Про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух в інтерв'ю виданню LIGA. net.

Блокування накладних — найпоширеніша серед скарг бізнесу

За її словами, на початку року проблема з блокуваннями була однією з найпоширеніших серед скарг бізнесу.

«Коли в січні 2025 року наша команда почала працювати в ДПС, не було жодної зустрічі, на якій би бізнес не скаржився на заблоковані податкові накладні. Це було тотально. Зараз нам вдалося змінити ситуацію», — зазначила Леся Карнаух.

Для досягнення такого результату ДПС реалізувала низку кроків. Зокрема:

створила консультаційні центри для пояснення процедур бізнесу;

переглянула підходи до таблиць даних та пакету документів, які подаються суб'єктом господарювання для розблокування податкової накладної;

продовжила ініціативу через офіси податкових консультантів;

ініціювала та підготувала зміни до нормативних актів, які підтримав уряд.

«Ми змінили підходи до визначення суб'єктів, які можуть потрапляти в категорію ризикових, розширили критерії, щоб податкові накладні більше підпадали під автоматичну реєстрацію», — розповіла очільниця ДПС.

Карнаух також відзначила, що в 0,2 % накладних, які блокуються, потрапляють переважно ті платники, які зробили свій вибір на користь тіньового бізнесу.

Нагадаємо

З 27 вересня 2025 року набули чинності зміни до Порядку зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в ЄРПН, затверджені постановою Уряду від 26 серпня 2025 року № 1048.

Мета новацій — зменшити кількість субʼєктів господарювання, які стикаються з блокуванням накладних, зробити правила прозорішими, допомогти бізнесу, який чесно працює, уникнути постійних ризиків блокування.

Основні зміни:

Збільшено ліміти для безумовної реєстрації податкових накладних:

граничний обсяг постачання — до 1 млн грн, а на одного контрагента — до 100 тис. грн;

кількості платників податку, на яких керівник обіймає аналогічну посаду, із трьох до п’яти.

Підвищуються пороги для операцій з невеликими сумами:

з 5 до 10 тис. грн за однією накладною;

загальний обсяг у місяць — з 500 тис. грн до 3 млн грн.

Спрощено ознаки безумовної реєстрації податкових накладних за експортними операціями для підприємств, які працюють на територіях із загрозою боїв, але де активних боїв наразі немає.

Удосконалено автоматичну реєстрацію — при автоматичній реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування у разі:

виключення з переліку ризикових для платника податку будуть враховуватися показники позитивної податкової історії;

у разі врахування таблиці даних платника така реєстрація буде здійснюватися у тому числі і в результаті автоматичного врахування таблиці даних платника.

Удосконалено механізм автоматичного врахування таблиць даних платника податку.

Змінено окремі показники позитивної податкової історії, зокрема:

збільшено ліміти обсягу операцій — з 1 млн грн до 3 млн грн, на одного контрагента — з 100 тис. грн до 500 тис. грн;

кількість платників податку, на яких керівник обіймає аналогічну посаду, з трьох до п’яти.

Змінено критерій ризиковості операцій щодо подання розрахунків коригування податкових зобов’язань при поверненні товару від неплатника ПДВ з 30 до 90 днів.