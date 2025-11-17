Тарифний удар: Економіка Японії скоротилася вперше за півтора року

Економіка Японії у третьому кварталі 2025 року скоротилася на 1,8% (у річному вимірі) — це перше падіння за шість кварталів. Головною причиною спаду стало падіння експорту, особливо автомобілів, після запровадження американських мит. Водночас падіння виявилося меншим, ніж прогнозували аналітики, а стійке внутрішнє споживання та інвестиції бізнесу дають надію на тимчасовість цього спаду. Про це пише Reuters 17 листопада.

Падіння виявилося меншим за прогнози

Дані уряду показали, що валовий внутрішній продукт (ВВП) у липні-вересні скоротився на 1,8% у річному вимірі. Це краще за консенсус-прогноз економістів, опитаних Reuters, які очікували падіння на 2,5%. У поквартальному вимірі економіка скоротилася на 0,4% (проти прогнозу -0,6%).

Більшість економістів сходяться на думці, що це, ймовірно, тимчасовий спад, а не початок рецесії. «Скорочення значною мірою спричинене одноразовими факторами, такими як інвестиції в житло», — зазначив Кадзутака Маеда, економіст Meiji Yasuda Research Institute. Він додав, що хоча економіці бракує сильного імпульсу, загальний тренд все ще вказує на поступове відновлення протягом наступних двох років.

Що спричинило спад

Головним чинником негативної динаміки став чистий зовнішній попит (експорт мінус імпорт), який відняв 0,2 процентного пункту від загального зростання ВВП.

Обсяги поставок автовиробників різко впали. Це стало реакцією на попередній період, коли компанії масово випереджали експортні поставки, намагаючись відправити товари до того, як у вересні набула чинності нова тарифна угода зі США (що встановила базове мито 15%). Аналітики зазначають, що здебільшого японські автовиробники поглинули мита, знизивши власні ціни, щоб зберегти конкурентоспроможність.

Другим фактором падіння стали інвестиції в житлове будівництво, які сповільнилися через запровадження у квітні жорсткіших норм енергоефективності.

Точки зростання: споживання та інвестиції бізнесу

Попри загальне скорочення ВВП, ключові внутрішні показники продемонстрували стійкість:

Приватне споживання, яке становить понад половину економіки Японії, зросло на 0,1% (відповідаючи прогнозам). Хоча це повільніше, ніж у другому кварталі (+0,4%), воно демонструє зростання шостий квартал поспіль, попри високі ціни на продукти харчування.

Капітальні витрати бізнесу виявилися напрочуд сильними, зрісши на 1,0% за квартал, що значно перевищило ринкові очікування у 0,3%. Це четвертий поспіль квартал зростання бізнес-інвестицій.

Реакція уряду та вплив на Банк Японії

Слабкі дані щодо ВВП посилюють позиції уряду прем'єр-міністра Санае Такаїчі, який готує новий пакет економічних стимулів для допомоги домогосподарствам у боротьбі зі зростанням вартості життя. Як повідомив міністр фінансів, запропонований пакет, ймовірно, перевищить 17 трильйонів єн ($109,94 млрд).

Водночас ці дані ускладнюють ситуацію для Банку Японії (BOJ). Хоча більшість економістів вважають, що регулятор при ухваленні рішення щодо ставки буде більше дивитися на інфляцію, ніж на ВВП, радники уряду вже чинять тиск. Такудзі Аїда, економіст Credit Agricole та член урядової панелі з питань зростання, заявив, що з огляду на скорочення ВВП, було б помилковим з боку Банку Японії підвищувати відсоткові ставки у грудні.

