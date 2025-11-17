Україна скоротила соціальні видатки на 15 млрд грн у 2025 році

Україна зменшила соціальні та пенсійні видатки у 2025 році на 15 млрд у порівнянні з минулим роком. Це єдине скорочення фінансування у бюджеті. Про це свідчать дані дослідженні Українського інституту майбутнього, опубліковані 17 листопада.

Найбільше Україна витрачає на війну і цьогоріч витрати зросли на 527 млрд грн. На другому місці — внутрішня безпека (+10 млрд грн).

Серед надходжень були зафіксовані суттєві зростання ПДФО та акцизу. Втім, найбільше до бюджету внесли держустанови.

Дані Українського інституту майбутнього

Зведений бюджет за 9 місяців 2025 року було закрито з дефіцитом 870,5 млрд гривень проти 733,0 млрд гривень за січень — вересень 2024 року.

Податкові надходження у 2025 році вже на 336.6 млрд гривень більші, ніж 2024 року.