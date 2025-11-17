Курс гривня/долар в листопаді може вийти вище позначки 42,5 — Український інститут майбутнього

Курс гривні/долара в листопаді може бути вище позначки 42,5. При цьому курс гривні/євро в листопаді буде на рівні жовтня. Про це повідомляє Український інститут майбутнього.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що прогнозують експерти

«Ми бачимо, що інфляція знижується стрімкіше, ніж очікувалося, і це дозволяє НБУ змінювати курсову політику з політики стимулювання інфляції через фіксований курс гривні/долара на політику незначної керованої девальвації курсу гривні до долара США», — йдеться у повідомленні.

Крім цього, згідно із даними інституту, курс євро щодо долара США став слабшати, а це буде наближати курс гривні/долара до курсу гривні/євро.

«Ми вважаємо, що курс гривні/долара в листопаді може бути вище позначки 42,5. При цьому курс гривні/євро в листопаді буде на рівні жовтня», — зазначають експерти.

Читайте також: НБУ може змінити тактику на міжбанку: як це вплине на курс долара в обмінниках