Курс гривні/долара в листопаді може бути вище позначки 42,5. При цьому курс гривні/євро в листопаді буде на рівні жовтня. Про це повідомляє Український інститут майбутнього.
17 листопада 2025, 16:53
Курс гривня/долар в листопаді може вийти вище позначки 42,5 — Український інститут майбутнього
Що прогнозують експерти
«Ми бачимо, що інфляція знижується стрімкіше, ніж очікувалося, і це дозволяє НБУ змінювати курсову політику з політики стимулювання інфляції через фіксований курс гривні/долара на політику незначної керованої девальвації курсу гривні до долара США», — йдеться у повідомленні.
Крім цього, згідно із даними інституту, курс євро щодо долара США став слабшати, а це буде наближати курс гривні/долара до курсу гривні/євро.
«Ми вважаємо, що курс гривні/долара в листопаді може бути вище позначки 42,5. При цьому курс гривні/євро в листопаді буде на рівні жовтня», — зазначають експерти.
