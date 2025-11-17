Multi від Мінфін
17 листопада 2025, 16:05

Cлабка статистика після «шатдауну» може обвалити курс долара

Долар США торгується майже без змін на початку тижня, оскільки інвестори зайняли вичікувальну позицію перед публікацією відкладених економічних даних США, що накопичилися за час рекордно тривалого «шатдауну» уряду. Аналітики попереджають, що долар може впасти, якщо офіційна статистика виявиться слабшою за завищені прогнози, зроблені в умовах інформаційного вакууму. Про це повідомляє The Wall Street Journal 17 листопада.

Долар США торгується майже без змін на початку тижня, оскільки інвестори зайняли вичікувальну позицію перед публікацією відкладених економічних даних США, що накопичилися за час рекордно тривалого «шатдауну» уряду.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ризик розчарування

Під час призупинення роботи уряду, коли офіційні дані не публікувалися, американські економісти парадоксально підвищували прогнози економічного зростання, зазначає Кіт Джакс із Societe Generale. Тепер, коли уряд відновлює роботу, ринок готується отримати реальні цифри, включно з ключовим звітом про ринок праці за вересень, який має вийти у четвер, 20 листопада.

«Ми боїмося розчарування, яке може допомогти євро повторно протестувати свій циклічний максимум відносно долара», — зазначає Джакс.

Поточна динаміка ринку відображає цю невизначеність: індекс долара DXY зріс на 0,1% до 99.384, тоді як євро впав на 0,2% до $1.1603.

Доля ставки ФРС

Головне питання для ринку — чи знизить Федеральна резервна система (ФРС) відсоткові ставки на своєму грудневому засіданні. Нещодавні коментарі представників ФРС були обережними щодо подальшого пом'якшення, але вони робилися в умовах відсутності даних.

Економіст Jefferies Мохіт Кумар називає грудневе засідання «підкиданням монети». Він вважає, що навіть після публікації відкладених даних ФРС все одно не матиме достатньо інформації, щоб переконатися в тому чи іншому напрямку.

Окрім звіту про зайнятість, цього тижня ринки також аналізуватимуть протоколи засідання ФРС (у середу) та дані про ділову активність (PMI) у п'ятницю.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
