ЄС надасть Україні гранти на €90 млрд, якщо Бельгія заблокує кредит за рахунок активів РФ

Європейський Союз запропонував два альтернативні варіанти фінансування України на 2026−2027 роки на випадок, якщо країнам-членам не вдасться погодити бажаний план використання заморожених російських активів. Як «План Б», Брюссель пропонує виділити Україні гранти на суму €90 мільярдів ($104 млрд) або залучити спільний борг ЄС для надання позики. Це стало відомо з листа президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до лідерів ЄС. Про це повідомляє Bloomberg 17 листопада.

Три варіанти фінансування

У листі, направленому напередодні грудневого саміту, виконавчий орган ЄС представляє три варіанти стабілізації фінансів України:

План А: Використати заморожені російські активи (близько €200 млрд, що зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear) для забезпечення великого «репараційного кредиту» для Києва.

План Б: Країни-члени ЄС надають Україні щонайменше €90 мільярдів у вигляді прямих грантів на 2026−2027 роки.

План В: Євросоюз випускає спільні боргові зобов'язання (подібно до фонду відновлення після COVID-19) для фінансування позики Україні.

Блокування Бельгії та ціна питання

План «А» з використанням російських активів наразі залишається пріоритетним для ЄС. За цією схемою Україна отримає кредит, який вона буде зобов'язана повертати лише у тому випадку, якщо Росія погодиться виплатити репарації за завдані війною збитки.

Однак цей план наразі блокується Бельгією, де зареєстрований Euroclear. Брюссель вимагає надійніших юридичних гарантій, побоюючись, що саме Бельгія може нести відповідальність за погашення коштів у майбутньому, наприклад, у разі судових позовів з боку Росії. Минулого тижня переговори між Урсулою фон дер Ляєн та прем'єр-міністром Бельгії Бартом Де Вевером не принесли результату.

Потреби України зростають

У документі наголошується на терміновості рішення, оскільки Україна потребуватиме значної підтримки вже на початку 2026 року. Фінансовий тиск на Київ буде особливо важким у найближчі два роки.

За оцінками Єврокомісії: