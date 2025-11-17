Британія змінює систему надання притулку для біженців. Детально про зміни

Британський уряд оголосив про далекосяжні зміни в політиці Сполученого Королівства щодо надання притулку, щоб спробувати зменшити нелегальну імміграцію та протидіяти зростаючій популярності ультраправих. Про це пише DW.

Нові правила

Згідно з новими планами, які розроблені за зразком суворої системи надання притулку Данії, статус біженця для шукачів притулку, які прибувають до Великої Британії, буде скорочено з п'яти років до 30 місяців, тоді як тим, хто отримав притулок, доведеться чекати 20 років, щоб подати заяву на постійне проживання, замість нинішніх п'яти років.

Ці заходи захисту будуть «регулярно переглядатися», і біженців заохочуватимуть повертатися до своїх країн, щойно їх вважатимуть безпечними.

Британське Міністерство внутрішніх справ назвало ці пропозиції «найбільшим переглядом політики надання притулку в сучасну епоху», тоді як міністр внутрішніх справ Шабана Махмуд, яка має викласти плани в парламенті в понеділок, пообіцяла: «Я покладу край „золотому квитку“ Великої Британії для шукачів притулку».

Скільки шукачів притулку прибуває до Великої Британії

З моменту приходу до влади в липні 2024 року лейбористський уряд прем'єр-міністра Кіра Стармера намагається впоратися зі зростанням рівня нелегальної імміграції.

Тільки цього року до Великої Британії прибуло понад 39 000 осіб, багато з яких здійснили небезпечну подорож через Ла-Манш з північної Франції на невеликих човнах — більше, ніж за весь 2024 рік, але менше, ніж рекорд, встановлений у 2022 році за попереднього консервативного уряду.

Згідно з офіційними даними, кількість заявок на притулок у Великій Британії також перебуває на рекордно високому рівні — близько 111 000 заявок було подано за рік, що завершився червнем 2025 року.

«Ця країна має пишається традицією вітати тих, хто тікає від небезпеки, але наша щедрість перетягує нелегальних мігрантів через Ла-Манш», — сказав Махмуд.

«Темпи та масштаби міграції чинять величезний тиск на громади».