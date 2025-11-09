Велика Британія планує скопіювати жорстку міграційну модель Данії

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд готується оголосити про кардинальні зміни в імміграційних правилах країни, взявши за основу данську систему, що вважається однією з найсуворіших у Європі. Як повідомляється, британські урядовці минулого місяця відвідали Данію для вивчення її політики щодо надання притулку та контролю на кордонах. Пропозиції, які викликали розкол усередині правлячої Лейбористської партії, будуть представлені пізніше цього місяця. Про це повідомляє The Guardian.

Британських чиновників зацікавили декілька ключових елементів данської системи. По-перше, це значно жорсткіші правила возз'єднання родини. У Данії біженець, який хоче привезти партнера, має відповідати низці вимог:

Обидва партнери мають бути віком 24 роки або старше.

Партнер, що вже перебуває в Данії, не повинен отримувати соціальну допомогу протягом трьох років.

Необхідно надати фінансову гарантію.

Обидва партнери повинні скласти іспит з данської мови.

По-друге,Данія забороняє возз'єднання родини тим, хто мешкає в районах, визначених урядом як «паралельні суспільства» (де понад 50% мешканців мають «незахідне» походження).

По-третє, данська політика чітко розрізняє типи біженців: ті, хто зазнав особистих переслідувань з боку режиму, мають більше шансів отримати захист, тоді як ті, хто тікає від загального збройного конфлікту, зазвичай отримують лише тимчасовий дозвіл на перебування. Данія також залишає за собою право самостійно визначати, які країни є безпечними. Так, у 2022 році уряд країни, всупереч позиції ООН та ЄС, визнав сирійський регіон Дамаск безпечним для повернення та повідомив 1200 біженцям, що їхні дозволи на проживання не будуть продовжені.