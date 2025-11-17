Multi від Мінфін
17 листопада 2025, 12:51

Винищувачі Rafale та ППО: Зеленський і Макрон підписали «історичну угоду»

Президент України Володимир Зеленський та лідер Франції Еммануель Макрон підписали «історичну угоду», у якій йдеться про довготривалу співпрацю двох країн. Про це повідомляє Офіс президента України.

Президент України Володимир Зеленський та лідер Франції Еммануель Макрон підписали «історичну угоду», у якій йдеться про довготривалу співпрацю двох країн.
Фото: Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Історична угода

Президент України та його французький колега підписали лист про наміри, зміст якого ще невідомий, але який Зеленський раніше назвав «історичним».

Документ було підписано за столом, встановленим на злітній смузі авіабази Віллакубле на фоні літаків та засобів протиповітряної оборони.

Зокрема, зазначається, що Україна замовить у Франції 100 винищувачів Rafale.

Що відомо про угоду

Раніше Reuters повідомляло, що Зеленський планує укласти угоду з Францією щодо постачання засобів протиповітряної оборони, військових літаків та ракет.

Зазначається, що вже кілька тижнів тривають переговори стосовно того, що Франція може надати Україні більше військової підтримки.

Минулого місяця Макрон пообіцяв запропонувати більше винищувачів Mirage, спочатку пообіцявши поставити шість, а також нову партію ракет класу «земля-повітря» Aster 30, вироблених європейською групою MBDA, для батарей ППО SAMP/T.

Також раніше Зеленський заявив, що Україна скоро отримає нові системи протиповітряної оборони та бойові літаки від союзників, зокрема від Франції. Відповідні рішення вже готуються, це буде історична угода.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
orient14
orient14
17 листопада 2025, 13:51
#
«Амбітна та предметна» угода з Францією — 2?
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
17 листопада 2025, 14:29
#
Так, і ще 28 безпрецедентних безпекових угод, тощо!
+
0
vipbmz
vipbmz
17 листопада 2025, 14:30
#
Щось не зрозуміло це «потужна» угода № 2 з якої видалили міндіча або лист про наміри? «Президент України та його французький колега підписали лист про наміри»
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Exba, Yaroslav TheRock и 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
