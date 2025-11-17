Netflix провела дроблення акцій

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 листопада 2025, 14:47

Netflix провела дроблення акцій

Акції стрімінгового гіганта Netflix почнуть торгуватися на скоригованій основі після проведення дроблення (спліту) акцій у пропорції 10:1. Компанія пішла на цей крок після того, як її акції подорожчали до рівнів понад $1000 за штуку, що стало наслідком прискорення зростання доходів та успішного запуску рекламного бізнесу. Про це повідомляє The Motley Fool, передає Yahoo Finance.

Акції стрімінгового гіганта Netflix почнуть торгуватися на скоригованій основі після проведення дроблення (спліту) акцій у пропорції 10:1.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Прискорення бізнесу

Зростання доходів Netflix в останні квартали прискорилося. У третьому кварталі 2025 року виручка зросла на 17,2% у річному вимірі, що вище за показники другого кварталу (+15,9%) та загалом 2024 року (+15,7%). Компанія очікує збереження темпів зростання на рівні 17% і в четвертому кварталі.

Ця динаміка зумовлена трьома факторами: підвищенням цін на підписку, зростанням кількості користувачів (зокрема, після боротьби з обміном паролями) та стрімким розвитком рекламного бізнесу.

Ставка на рекламу

Рекламний напрямок, якому немає ще й трьох років, швидко масштабується. Керівництво компанії впевнене у його перспективах і заявило, що перебуває «на шляху до подвоєння доходу від реклами у 2025 році». Це має розширити можливості для зростання Netflix, не покладаючись виключно на нових передплатників чи підвищення цін.

Окрім доходів, компанія демонструє значне покращення прибутковості. Операційна маржа Netflix, яка у 2023 році становила 16%, у 2024 році зросла до 27%, а у 2025 році очікується на рівні 29%.

Оцінка акцій після спліту

Дроблення акцій є суто технічною дією: інвестори отримають 10 акцій замість однієї, але їхня сукупна вартість не зміниться. Спліт не змінює фундаментальну цінність бізнесу, а лише робить акції дешевшими та доступнішими для дрібних інвесторів та співробітників компанії.

Поточна оцінка Netflix виглядає високою: коефіцієнт P/E (співвідношення ціни до прибутку) перевищує 47. Однак, якщо враховувати очікуване зростання прибутків наступного року, форвардний P/E (на основі майбутніх прибутків) становить 35. Аналітики вважають цей показник значно більш розумним і навіть привабливим, враховуючи лідерство компанії на ринку та потенціал рекламного бізнесу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами