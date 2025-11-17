Netflix провела дроблення акцій

Акції стрімінгового гіганта Netflix почнуть торгуватися на скоригованій основі після проведення дроблення (спліту) акцій у пропорції 10:1. Компанія пішла на цей крок після того, як її акції подорожчали до рівнів понад $1000 за штуку, що стало наслідком прискорення зростання доходів та успішного запуску рекламного бізнесу. Про це повідомляє The Motley Fool, передає Yahoo Finance.

Прискорення бізнесу

Зростання доходів Netflix в останні квартали прискорилося. У третьому кварталі 2025 року виручка зросла на 17,2% у річному вимірі, що вище за показники другого кварталу (+15,9%) та загалом 2024 року (+15,7%). Компанія очікує збереження темпів зростання на рівні 17% і в четвертому кварталі.

Ця динаміка зумовлена трьома факторами: підвищенням цін на підписку, зростанням кількості користувачів (зокрема, після боротьби з обміном паролями) та стрімким розвитком рекламного бізнесу.

Ставка на рекламу

Рекламний напрямок, якому немає ще й трьох років, швидко масштабується. Керівництво компанії впевнене у його перспективах і заявило, що перебуває «на шляху до подвоєння доходу від реклами у 2025 році». Це має розширити можливості для зростання Netflix, не покладаючись виключно на нових передплатників чи підвищення цін.

Окрім доходів, компанія демонструє значне покращення прибутковості. Операційна маржа Netflix, яка у 2023 році становила 16%, у 2024 році зросла до 27%, а у 2025 році очікується на рівні 29%.

Оцінка акцій після спліту

Дроблення акцій є суто технічною дією: інвестори отримають 10 акцій замість однієї, але їхня сукупна вартість не зміниться. Спліт не змінює фундаментальну цінність бізнесу, а лише робить акції дешевшими та доступнішими для дрібних інвесторів та співробітників компанії.

Поточна оцінка Netflix виглядає високою: коефіцієнт P/E (співвідношення ціни до прибутку) перевищує 47. Однак, якщо враховувати очікуване зростання прибутків наступного року, форвардний P/E (на основі майбутніх прибутків) становить 35. Аналітики вважають цей показник значно більш розумним і навіть привабливим, враховуючи лідерство компанії на ринку та потенціал рекламного бізнесу.