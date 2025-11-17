У Китаї виявили найбільше родовище золота

Китайські геологи виявили у провінції Ляонін на північному сході КНР наймасштабніше в країні родовище низькопробного золота із запасами благородного металу 1,44 тис. тонн. Про це повідомило Міністерство природних ресурсів Китаю.

Що відомо про родовище

Як уточнюється на сторінці відомства, концентрація золота в покладах Дадунгоу становить у середньому 0,56 г на тонну.

Рудне тіло довжиною понад 3,1 тис. км знаходиться на глибині від 115 до 913 м, середня його товщина досягає 263 м, максимальна — 513 м.

У заяві наголошується, що реалізація цього проєкту дозволить збільшити стратегічні запаси золота КНР і «має велике значення для створення в провінції Ляонін золотодобувної бази світового рівня».

Навіщо Китай скуповує золото

Як писав раніше «Мінфін», аналітики стверджують, що Пекін скуповує золото в десятки разів активніше, ніж повідомляє офіційно, прагнучи диверсифікувати резерви та знизити залежність від долара США. Ця скритність створює серйозні проблеми для трейдерів, які намагаються спрогнозувати рух ринку, що дедалі більше залежить від дій центральних банків.

Офіційні дані про закупівлю золота Китаєм виглядають вкрай скромно: 1,9 тонни у серпні, 1,9 тонни у липні та 2,2 тонни у червні. Ці цифри викликають у аналітиків сумніви щодо їх достовірності.

Експерти Société Générale, ґрунтуючись на аналізі торгових даних, припускають, що загальний обсяг закупівель Китаю цього року може сягнути 250 тонн. Це становить понад третину світового попиту з боку центральних банків.

Ринок золота

Ринок золота перестає бути прозорим. Ціна на один із ключових світових активів дедалі більше визначається не ринковим попитом (з боку інвесторів, фондів ETF чи ювелірів), а прихованими, геополітично мотивованими діями державних гравців.

Для звичайних інвесторів та трейдерів це означає, що традиційні методи аналізу ринку, що базуються на офіційній статистиці, більше не працюють. Масштабні «тіньові» закупівлі Китаю створюють штучний дефіцит і штовхають ціни нагору, роблячи ринок непередбачуваним і волатильним.