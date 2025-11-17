У Китаї виявили найбільше родовище золота

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 листопада 2025, 14:17

У Китаї виявили найбільше родовище золота

Китайські геологи виявили у провінції Ляонін на північному сході КНР наймасштабніше в країні родовище низькопробного золота із запасами благородного металу 1,44 тис. тонн. Про це повідомило Міністерство природних ресурсів Китаю.

Китайські геологи виявили у провінції Ляонін на північному сході КНР наймасштабніше в країні родовище низькопробного золота із запасами благородного металу 1,44 тис. тонн.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо про родовище

Як уточнюється на сторінці відомства, концентрація золота в покладах Дадунгоу становить у середньому 0,56 г на тонну.

Рудне тіло довжиною понад 3,1 тис. км знаходиться на глибині від 115 до 913 м, середня його товщина досягає 263 м, максимальна — 513 м.

У заяві наголошується, що реалізація цього проєкту дозволить збільшити стратегічні запаси золота КНР і «має велике значення для створення в провінції Ляонін золотодобувної бази світового рівня».

Читайте також: Названа головна причина зростання цін на золото — таємні закупівлі Китаю

Навіщо Китай скуповує золото

Як писав раніше «Мінфін», аналітики стверджують, що Пекін скуповує золото в десятки разів активніше, ніж повідомляє офіційно, прагнучи диверсифікувати резерви та знизити залежність від долара США. Ця скритність створює серйозні проблеми для трейдерів, які намагаються спрогнозувати рух ринку, що дедалі більше залежить від дій центральних банків.

Офіційні дані про закупівлю золота Китаєм виглядають вкрай скромно: 1,9 тонни у серпні, 1,9 тонни у липні та 2,2 тонни у червні. Ці цифри викликають у аналітиків сумніви щодо їх достовірності.

Експерти Société Générale, ґрунтуючись на аналізі торгових даних, припускають, що загальний обсяг закупівель Китаю цього року може сягнути 250 тонн. Це становить понад третину світового попиту з боку центральних банків.

Ринок золота

Ринок золота перестає бути прозорим. Ціна на один із ключових світових активів дедалі більше визначається не ринковим попитом (з боку інвесторів, фондів ETF чи ювелірів), а прихованими, геополітично мотивованими діями державних гравців.

Для звичайних інвесторів та трейдерів це означає, що традиційні методи аналізу ринку, що базуються на офіційній статистиці, більше не працюють. Масштабні «тіньові» закупівлі Китаю створюють штучний дефіцит і штовхають ціни нагору, роблячи ринок непередбачуваним і волатильним.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами