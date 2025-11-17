Multi від Мінфін
17 листопада 2025, 13:52

Награлися: Аналітик радить продавати акції творця Лабубу

Ажіотаж навколо популярних іграшок Лабубу підходить до свого піку, а потенціал подальшого зростання акцій Pop Mart виглядає стриманим, вважає аналітик Bernstein — єдиний експерт на Уолл-стріт, який рекомендує інвесторам продавати акції виробника, пише Оninvest.

Ажіотаж навколо популярних іграшок Лабубу підходить до свого піку, а потенціал подальшого зростання акцій Pop Mart виглядає стриманим, вважає аналітик Bernstein — єдиний експерт на Уолл-стріт, який рекомендує інвесторам продавати акції виробника, пише Оninvest.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниСпекулятивний міхурСтарший аналітик із споживчого сектору Bernstein Мелінда Ху вважає, що ажіотаж навколо іграшок Лабубу від китайської Pop Mart International Group підходить до свого максимуму.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Спекулятивний міхур

Старший аналітик із споживчого сектору Bernstein Мелінда Ху вважає, що ажіотаж навколо іграшок Лабубу від китайської Pop Mart International Group підходить до свого максимуму. Вона впевнена: перспективи нового драйвера продажів туманні, тож потенціал подальшого зростання котирувань обмежений, пише Bloomberg.

За словами Ху, «дефіцит, азарт полювання на Лабубу, викиди дофаміну та жвавий перепродаж на вторинному ринку», які підігрівають популярність Лабубу, нагадують спекулятивну бульбашку навколо Beanie Babies — м'яких іграшок у формі тварин, які наприкінці 1990-х стали об'єктом масової манії.

Тоді колекціонери скуповували їх як інвестиційні об'єкти, ціни злітали, але до 1999 року бульбашка луснула, і більшість іграшок майже повністю знецінилася.

Читайте також: Pop Mart повідомила про рекордні продажі завдяки шаленій популярності Лабубу

Прогноз аналітика

«Я б не радила довгостроковим інвесторам нарощувати позиції в Pop Mart, поки компанія не перегляне свою стратегію», — наголосила аналітик Bernstein.

За прогнозами Bernstein, 2025 року Pop Mart покаже максимальний темп зростання виручки — близько 145% на рік, проте потім маржа почне скорочуватися. Причина — збільшення маркетингових витрат: компанії доведеться активніше підтримувати популярність своїх персонажів і вкладатися в міжнародне розширення.

Ху також висловлює сумнів, що Лабубу зможе перетворитися на «вічнозелений» бренд рівня Hello Kitty або Barbie.

Вона зазначає, що їхня популярність тримається на класичній моделі: ніякого штучного дефіциту, спекулятивного маркетингу чи механіки «сліпих коробок», при яких покупець не знає, яку саме іграшку він отримає. Ці продукти постійно доступні широкому колу покупців — і саме це, за її словами, забезпечує їхнє довге та стійке життя на ринку.

Що кажуть інші аналітики

Позиціонування трейдерів на ринку також говорить про наростання сумнівів у короткострокових перспективах Pop Mart, зазначає Bloomberg.

Частка коротких позицій від акцій, що вільно знаходяться в обігу, піднялася до 2,8% — максимуму з квітня 2024 року, за даними S&P Global. Посилення «шортів» означає, що дедалі більше інвесторів роблять ставку на зниження акцій Pop Mart: вони займають папери, продають їх зараз і розраховують викупити дешевше пізніше. Тобто ринок все активніше очікує на падіння котирувань Pop Mart в найближчі місяці.

Але при цьому Мелінда Ху з Bernstein залишається єдиним аналітиком, який рекомендується інвесторам продавати акції. Поки Уолл-стріт загалом залишається оптимістичною стосовно Pop Mart: за даними Bloomberg, із 46 аналітиків, що відстежують папери компанії, 42 зберігають рекомендацію «купувати», ще троє — «тримати».

Оптимістично налаштовані аналітики вважають, що Pop Mart, як і раніше, має значний потенціал: компанія знаходиться на ранній стадії глобальної експансії і активно розширює лінійку своїх фірмових персонажів і брендів, навколо яких будується весь бізнес.

«Ми вважаємо, що ринок недооцінює зусилля Pop Mart щодо розширення інтелектуальної власності», — зазначають аналітики Morgan Stanley.

За їхніми словами, компанія робить ставку не лише на нові релізи, а й на розваги — тематичні парки, кіно та колаборації з артистами. Це допомагає продовжувати життєвий цикл персонажів та посилює цінність інтелектуальної власності.

У JPMorgan також вбачають альтернативу Лабубу. Аналітик Кевін Інь вважає, що лінійка іграшок Twinkle Twinkle формує власну, стійку фан-спільноту та не сприймається покупцями як «запасний варіант» до Лабуба. За його прогнозами, частка продажу цієї серії зросте до 2027 року до 8%, порівняно з 2,8% у першому півріччі поточного року.

Що з акціями Pop Mart

На торгах 17 листопада акції зростали слабко — на 0,2%. З початку минулого року до серпневого піку акції Pop Mart у Гонконгу злетіли більш ніж на 1500%, але потім відкотилися на 38%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
