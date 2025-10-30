Кабінет Міністрів підтримав запуск цифрової екосистеми «Обрій» — нового державного інструменту, що об'єднає послуги з працевлаштування, перекваліфікації та підтримки людей, які втратили роботу. Про це в телеграм-каналі написала прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
«Обрій»: в Україні запрацювала цифрова екосистема підтримки безробітних
Чому це важливо
Через застосунок «Дія» користувачі зможуть:
- зареєструвати статус безробітного,
- оформити допомогу по безробіттю,
- офіційно звільнитися навіть із підприємств, що розташовані на тимчасово окупованих територіях,
- отримати грант до 15 000 грн на перекваліфікацію чи навчання.
Як працює система
Система «Обрій» працює на базі штучного інтелекту (AI-matching) — автоматично визначає, хто втратив роботу, і підбирає релевантні вакансії за навичками, досвідом і локацією.
Аналітичний модуль у реальному часі дозволятиме державі та бізнесу прогнозувати потреби у кадрах і навичках, що стане важливим елементом формування політики зайнятості та професійної освіти.
До екосистеми підключаються всі ключові державні установи, а адміністратором системи стане Державна служба зайнятості.
Проєкт «Обрій» — частина цифрової трансформації ринку праці, що має на меті зробити підтримку українців, які втратили роботу, швидкою, прозорою і зручною в онлайн-форматі.
