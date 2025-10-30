«Обрій»: в Україні запрацювала цифрова екосистема підтримки безробітних

Кабінет Міністрів підтримав запуск цифрової екосистеми « Обрій » — нового державного інструменту, що об'єднає послуги з працевлаштування, перекваліфікації та підтримки людей, які втратили роботу. Про це в телеграм-каналі написала прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Чому це важливо

Через застосунок «Дія» користувачі зможуть:

зареєструвати статус безробітного,

оформити допомогу по безробіттю,

офіційно звільнитися навіть із підприємств, що розташовані на тимчасово окупованих територіях,

отримати грант до 15 000 грн на перекваліфікацію чи навчання.

Як працює система

Система «Обрій» працює на базі штучного інтелекту (AI-matching) — автоматично визначає, хто втратив роботу, і підбирає релевантні вакансії за навичками, досвідом і локацією.

Аналітичний модуль у реальному часі дозволятиме державі та бізнесу прогнозувати потреби у кадрах і навичках, що стане важливим елементом формування політики зайнятості та професійної освіти.

До екосистеми підключаються всі ключові державні установи, а адміністратором системи стане Державна служба зайнятості.

Проєкт «Обрій» — частина цифрової трансформації ринку праці, що має на меті зробити підтримку українців, які втратили роботу, швидкою, прозорою і зручною в онлайн-форматі.