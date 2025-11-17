Multi від Мінфін
17 листопада 2025, 13:13

Біткоїн вже «знайшов» дно й готується кинути виклик золоту — JPMorgan

Аналітики JPMorgan визначили найнижчу точку поточного падіння ціни біткоїна, стверджуючи, що «дно» ринку знаходиться на рівні $94 000. Водночас вони спрогнозували, що до 2026 року біткоїн кине «істотний виклик» ринковій капіталізації золота, яка цього року перевищила $28 трильйонів. Про це повідомляє Benzinga.

Аналітики JPMorgan визначили найнижчу точку поточного падіння ціни біткоїна, стверджуючи, що «дно» ринку знаходиться на рівні $94 000.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Дно» ринку на рівні $94 000

Цього тижня ціна біткоїна (BTC) пережила різке падіння, опустившись з жовтневого піку в $126 000 до рівня трохи вище $94 000. Проте аналітики JPMorgan вважають, що подальше падіння малоймовірне.

Вони визначили «дно» біткоїна, стверджуючи, що собівартість видобутку одного BTC наразі становить $94 000. Цей показник, на їхню думку, «передбачає дуже обмежений потенціал падіння» від поточних цін.

Прогноз до 2026 року: Виклик золоту

Команда аналітиків JPMorgan на чолі з Ніколаосом Панігірцоглу підтвердила прогноз, згідно з яким біткоїн може кинути виклик ринковій капіталізації золота, яка у 2025 році оцінюється у $28,3 трлн. Для порівняння, поточна капіталізація біткоїна становить близько $1,9 трлн.

Аналітики банку зазначили, що співвідношення волатильності біткоїна до золота має тенденцію до зниження. Згідно з їхніми розрахунками, це вказує на потенційну ціну біткоїна у $170 000 до 2026 року.

На думку JPM, поточний розрив у капіталізації свідчить про «значний потенціал зростання» для біткоїна в найближчі 6−12 місяців.

Моніторинг обмінників. Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
