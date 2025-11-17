Іноземні інвестори повертаються на китайський ринок акцій: вкладення досягли $50,6 млрд — FT

Глобальні інвестори почали переоцінювати китайський ринок акцій, який донедавна вважався непривабливим. За перші десять місяців 2025 року загальний приплив іноземних інвестицій у китайські акції сягнув $50,6 млрд, що є найвищим показником за чотири роки та значно перевищує $11,4 млрд за весь 2024 рік. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на дані Інституту міжнародних фінансів (IIF).

Причини відновлення інтересу

Повернення інтересу до китайських акцій, що котируються на материковій частині Китаю та в Гонконгу, пов'язане з кількома факторами. Цього року зростання стимулював ентузіазм навколо штучного інтелекту, особливо після випуску проривної моделі DeepSeek, а також низка сильних первинних розміщень (IPO) у фінансовому хабі Азії.

Зміна настроїв після років спаду

Це зростання відбулося після кількох років слабкої дохідності, коли іноземні інвестори масово скорочували свої позиції. Головними причинами відтоку капіталу були побоювання щодо уповільнення економічного зростання Китаю та ескалація напруженості у відносинах між Вашингтоном та Пекіном.

Однак зараз інвестори бачать потенціал у низьких оцінках активів. «Китай все ще торгується на рекордно великій знижці порівняно з рештою світу, і все ж у них є деякі з найкращих компаній у сфері технологій», — сказав Джонатан Пайнс, керівник акцій Азії (окрім Японії) в Federated Hermes. «Вони є єдиним реальним конкурентом США в деяких галузях».

Непрозорість даних та пасивні інвестиції

Відстеження потоків капіталу ускладнилося після того, як минулого року Пекін припинив публікацію щоденних даних про інвестиції в акції материкового Китаю через Гонконг. (IIF відстежує ці дані через зміни у зовнішніх портфельних зобов'язаннях, виключаючи китайські компанії, що котируються в США).

За даними Citi, інтерес до купівлі зріс після запровадження США тарифів «День звільнення» у квітні: 55% операцій припадало на купівлю проти 45% на продаж.

Цікаво, що, за даними EPFR Global, активні менеджери (які обирають акції вручну) цього року залишалися чистими продавцями китайських акцій. Проте цей відтік був повністю компенсований припливом коштів у пасивні фонди (ETF та взаємні фонди), які автоматично купують акції згідно з індексами.

Чому це важливо

Повернення іноземного капіталу в китайські акції є важливим сигналом про те, що глобальні інвестори, можливо, досягли «дна» песимізму щодо другої за величиною економіки світу. Після двох років масового виходу з ринку через кризу нерухомості, регуляторний тиск Пекіна та торговельні війни зі США, інвестори починають бачити у Китаї не «непривабливий» ризик, а можливість для купівлі занижених активів.

Це особливо важливо для Китаю, який потребує іноземного капіталу для стабілізації ринків та фінансування свого технологічного сектору (ШІ) на тлі економічного сповільнення.

Водночас той факт, що приплив забезпечують пасивні індекси (ETF), а не активні менеджери, свідчить про те, що це ще не повна довіра. Це радше ставка на те, що ринок досяг дна і буде відновлюватися загалом, а не віра в прозорість та успіх окремих китайських компаній.

