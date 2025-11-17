Іноземні інвестори повертаються на китайський ринок акцій: вкладення досягли $50,6 млрд — FT

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 листопада 2025, 11:16

Іноземні інвестори повертаються на китайський ринок акцій: вкладення досягли $50,6 млрд — FT

Глобальні інвестори почали переоцінювати китайський ринок акцій, який донедавна вважався непривабливим. За перші десять місяців 2025 року загальний приплив іноземних інвестицій у китайські акції сягнув $50,6 млрд, що є найвищим показником за чотири роки та значно перевищує $11,4 млрд за весь 2024 рік. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на дані Інституту міжнародних фінансів (IIF).

Глобальні інвестори почали переоцінювати китайський ринок акцій, який донедавна вважався непривабливим.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Причини відновлення інтересу

Повернення інтересу до китайських акцій, що котируються на материковій частині Китаю та в Гонконгу, пов'язане з кількома факторами. Цього року зростання стимулював ентузіазм навколо штучного інтелекту, особливо після випуску проривної моделі DeepSeek, а також низка сильних первинних розміщень (IPO) у фінансовому хабі Азії.

Зміна настроїв після років спаду

Це зростання відбулося після кількох років слабкої дохідності, коли іноземні інвестори масово скорочували свої позиції. Головними причинами відтоку капіталу були побоювання щодо уповільнення економічного зростання Китаю та ескалація напруженості у відносинах між Вашингтоном та Пекіном.

Однак зараз інвестори бачать потенціал у низьких оцінках активів. «Китай все ще торгується на рекордно великій знижці порівняно з рештою світу, і все ж у них є деякі з найкращих компаній у сфері технологій», — сказав Джонатан Пайнс, керівник акцій Азії (окрім Японії) в Federated Hermes. «Вони є єдиним реальним конкурентом США в деяких галузях».

Непрозорість даних та пасивні інвестиції

Відстеження потоків капіталу ускладнилося після того, як минулого року Пекін припинив публікацію щоденних даних про інвестиції в акції материкового Китаю через Гонконг. (IIF відстежує ці дані через зміни у зовнішніх портфельних зобов'язаннях, виключаючи китайські компанії, що котируються в США).

За даними Citi, інтерес до купівлі зріс після запровадження США тарифів «День звільнення» у квітні: 55% операцій припадало на купівлю проти 45% на продаж.

Цікаво, що, за даними EPFR Global, активні менеджери (які обирають акції вручну) цього року залишалися чистими продавцями китайських акцій. Проте цей відтік був повністю компенсований припливом коштів у пасивні фонди (ETF та взаємні фонди), які автоматично купують акції згідно з індексами.

Чому це важливо

Повернення іноземного капіталу в китайські акції є важливим сигналом про те, що глобальні інвестори, можливо, досягли «дна» песимізму щодо другої за величиною економіки світу. Після двох років масового виходу з ринку через кризу нерухомості, регуляторний тиск Пекіна та торговельні війни зі США, інвестори починають бачити у Китаї не «непривабливий» ризик, а можливість для купівлі занижених активів.

Це особливо важливо для Китаю, який потребує іноземного капіталу для стабілізації ринків та фінансування свого технологічного сектору (ШІ) на тлі економічного сповільнення.

Водночас той факт, що приплив забезпечують пасивні індекси (ETF), а не активні менеджери, свідчить про те, що це ще не повна довіра. Це радше ставка на те, що ринок досяг дна і буде відновлюватися загалом, а не віра в прозорість та успіх окремих китайських компаній.

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає stas12345 и 14 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами