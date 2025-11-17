Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Валюта
17 листопада 2025, 9:37

Без даху над головою: ООН заявляє про безпрецедентну житлову кризу в Україні

Україна зіткнулася з «безпрецедентною житловою кризою» через три з половиною роки після початку повномасштабного вторгнення росії. Про це йдеться в доповіді Міжнародної організації з міграції ООН (МОМ).

Україна зіткнулася з «безпрецедентною житловою кризою» через три з половиною роки після початку повномасштабного вторгнення росії.
Фото: lb.ua

Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Руйнування житла

В країні зруйновано або пошкоджено понад 236 000 будівель. Понад 2,5 млн одиниць- близько 10% житлового фонду — були певним чином пошкоджені або стали непридатними для проживання.

Дефіцит муніципального житла, недостатньо регульований ринок та міграція населення спричинили серйозний тиск на доступність житла.

Майже чверть довоєнного населення країни — близько 10,6 млн українців — були змушені покинути свої домівки. Більшість з них виїхали за кордон.

В Україні залишилося 3,7 млн внутрішньо переміщених осіб. Дві третини з них мали труднощі з оплатою нового житла, через що багато родин вичерпали свої заощадження — вони змушені витрачати 50% або більше свого доходу на оренду.

Читайте також: Оренда квартир у Києві: ціни падають, попит знижується — що очікувати до кінця року

Нагадаємо

За даними на кінець 2023 — початок 2024 року, в Україні зруйновано або пошкоджено понад 250 тисяч житлових будинків. З них близько 222,6 тисячі — приватні будинки, а приблизно 27 тисяч — багатоквартирні. Ці цифри постійно змінюються через триваючі обстріли, особливо в регіонах, де ведуться активні бойові дії, як-от Донецька та Харківська області.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+42
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
17 листопада 2025, 9:48
#
У чернишова кризи нема — від собі, міндічу, зєзєдєнту і аллєбарісовнє чотири хати будує по 1000 кв.м.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 30 незареєстрованих відвідувачів.
