Без даху над головою: ООН заявляє про безпрецедентну житлову кризу в Україні

Україна зіткнулася з «безпрецедентною житловою кризою» через три з половиною роки після початку повномасштабного вторгнення росії. Про це йдеться в доповіді Міжнародної організації з міграції ООН (МОМ).

Руйнування житла

В країні зруйновано або пошкоджено понад 236 000 будівель. Понад 2,5 млн одиниць- близько 10% житлового фонду — були певним чином пошкоджені або стали непридатними для проживання.

Дефіцит муніципального житла, недостатньо регульований ринок та міграція населення спричинили серйозний тиск на доступність житла.

Майже чверть довоєнного населення країни — близько 10,6 млн українців — були змушені покинути свої домівки. Більшість з них виїхали за кордон.

В Україні залишилося 3,7 млн внутрішньо переміщених осіб. Дві третини з них мали труднощі з оплатою нового житла, через що багато родин вичерпали свої заощадження — вони змушені витрачати 50% або більше свого доходу на оренду.

Нагадаємо

За даними на кінець 2023 — початок 2024 року, в Україні зруйновано або пошкоджено понад 250 тисяч житлових будинків. З них близько 222,6 тисячі — приватні будинки, а приблизно 27 тисяч — багатоквартирні. Ці цифри постійно змінюються через триваючі обстріли, особливо в регіонах, де ведуться активні бойові дії, як-от Донецька та Харківська області.