Україна буде з газом: «Нафтогаз» та грецька DEPA домовилися по постачання

НАК «Нафтогаз України» та грецька державна компанія DEPA Commercial підписали Лист про наміри щодо постачання природного газу в Україну в зимовий період у рамках зустрічі Президента Володимира Зеленського з Прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.

Домовленності з Грецією

«Наші домовленості з Грецією сьогодні — це важлива частина великого енергетичного пакета, який ми підготували на цю зиму, щоб забезпечити Україну газом. Я хочу подякувати тобі ще раз, дорогий друже. Дякую твоїй команді, компаніям за те, що ми можемо це здійснити», — сказав Зеленський.

Зазначається, що документ підписали голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький і гендиректор грецької державної компанії DEPA Commercial Костянтінос Ксіферас.

У межах майбутньої угоди транспортування газу до України буде здійснюватися маршрутом, який спільно забезпечують оператори газотранспортних систем п’яти європейських країн.

Президент і Прем'єр-міністр також обговорили довгострокові домовленості — отримання природного газу зі США через Грецію.

Проблеми з газом

Початок осені показав, що цього разу метою російських ударів є не лише об'єкти електроенергетики — як виробництва, так і передачі, але й газовий видобуток та газова інфраструктура — у Полтавській, Харківській та Сумській областях.

Станом на середину вересня запаси газу в українських сховищах становили близько 12 млрд кубів. Це більше, ніж торік на ту саму дату, але менше, ніж потрібно для нормального проходження зими.

Раніше цю потребу експерти оцінювали у щонайменше 13,5 млрд кубів, а уряд — у 13,2 млрд кубів, яких, за оцінками експертів, буде достатньо лише на теплу зиму.

На початок жовтня голова Нафтогазу Сергій Корецький говорив про виконання урядового плану заповнення сховищ на 95−97%.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав обстріл енергетичної інфраструктури у Харківській та Полтавській областях у ніч проти п'ятниці, 3 жовтня, найбільшою атакою росії на українські газовидобувні об'єкти з початку війни.

У Нафтогазі також підтвердили великі масштаби атаки та втрат.

За словами ексміністра енергетики Світлани Гринчук, Україна веде перемовини про збільшення обсягу імпорту газу до орієнтовно 30%, що складає близько 1,38 мільярда кубометрів. Гроші на це Україна шукає як у кредитах, так і грантовій допомозі від партнерів, оскільки власні ресурси ідуть на фінансування армії.