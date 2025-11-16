«Швейцаризація» SGD: чому сінгапурський долар такий сильний

Сінгапурський долар (SGD) демонструє характеристики, схожі на швейцарський франк (CHF), згідно з даними BofA Securities. Про це пише investing.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Швейцаризація» SGD

Брокерська компанія описує цю конвергенцію як «швейцаризацію» SGD, що відображає, як валюта стала більш захисною та стабільною у періоди глобального неприйняття ризику.

Незважаючи на географічну віддаленість та різницю в масштабах, Швейцарія та Сінгапур мають кілька спільних ключових рис, які визначають поведінку їх валют.

Спільні ключові риси

Обидві країни мають суверенний кредитний рейтинг AAA, великі чисті міжнародні інвестиційні позиції (NIIP) і визнані глобальними фінансовими центрами.

Жодна з країн не прагне до статусу резервної валюти, а Сінгапур дотримується політики неінтернаціоналізації задля збереження своєї грошово-кредитної структури.

Кореляція між USD/SGD та USD/CHF неухильно зростала протягом останніх 25 років. Аналіз BofA показує, що спекулятивні ф'ючерсні позиції щодо CHF тісно відстежують рухи USD/SGD, що свідчить про схожий вплив поведінки глобальних інвесторів на обидві валюти.

Збільшення активності хедж-фондів та власних торгових операцій у SGD також сприяло цій тенденції, хоча ці потоки залишаються меншими, ніж інституційні та торгові транзакції.

З погляду скоригованої на ризик прибутковості, SGD залишається близьким до CHF.

З 2020 року середній тримісячний коефіцієнт Шарпа для довгої позиції щодо SGD проти USD становив 24 базисних пункти порівняно з 9 базисними пунктами для CHF.

У довгостроковій перспективі вища прибутковість SGD і нижча волатильність завдяки системі валютного коридору Грошово-кредитного управління Сінгапуру (MAS) підтримували його показники.

Обидві валюти тепер демонструють порівнянну поведінку у періоди фінансового стресу. Під час минулих криз, таких як глобальна фінансова криза та початкові етапи шоку COVID-19, SGD зазвичай слабшав.

Але останні дані показують, що він все частіше зміцнюється або стабілізується в умовах неприйняття ризику, а ціноутворення ризик-реверсалів USD/SGD тепер тісніше узгоджується з USD/CHF.

Незважаючи на ці подібності, BofA наголошує на ключових відмінностях. Сінгапур не прагне статусу резервної валюти, і офіційні особи MAS підтвердили цю позицію. Фінансова система Сінгапуру, хоч і велика, не має глибини ринків Швейцарії.

Ринкова капіталізація акцій

Ринкова капіталізація акцій Швейцарії приблизно втричі більша, ніж у Сінгапуру, а ринок державних облігацій приблизно вдвічі більше.

Понад те, майже половина сінгапурських державних цінних паперів не перебуває в обігу на ринку і випускається для задоволення внутрішніх пенсійних потреб.

Проте роль Сінгапуру як фінансового центру є очевидною. На кінець 2024 року активи під управлінням досягли близько 6 трильйонів SGD, при цьому 77% надійшло з-за кордону, а 88% інвестовано за кордон.

Місто-держава також спостерігало швидке зростання кількості сімейних офісів, яких налічується понад 2 000, що ставить його на друге місце у світі за конкурентоспроможністю.

Його NIIP залишається вищим за 100% ВВП, забезпечуючи сильний зовнішній буфер і здатність репатріювати кошти в періоди глобального стресу, як це було під час пандемії COVID-19.

У номінальному вираженні CHF досяг рекордно високого рівня стосовно SGD у 2025 році. Але у реальному вираженні купівельна спроможність SGD щодо франка залишалася стабільною, перебуваючи біля свого 26-річного середнього значення.

Реальний ефективний обмінний курс (REER) сінгапурського долара зріс на 33% за цей період, випередивши зростання швейцарського франка на 20%.

Зовнішній баланс Сінгапуру та довіра до політики також знизили волатильність потоків капіталу.

Під час фінансової кризи 2008−09 років відтік портфельних інвестицій сягнув майже 40% ВВП, але під час шоку COVID-19 таких розворотів не спостерігалося.

Дані показують, що портфельні потоки Сінгапуру стали менш пов'язані з глобальними циклами ризику і деяких випадках стали контрциклическими.

BofA додає, що дисциплінована політична структура Сінгапуру, велика база іноземних активів та стабільна зовнішня позиція посилили захисні характеристики його валюти.