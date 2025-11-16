«Швейцаризація» SGD: чому сінгапурський долар такий сильний

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 листопада 2025, 14:46

«Швейцаризація» SGD: чому сінгапурський долар такий сильний

Сінгапурський долар (SGD) демонструє характеристики, схожі на швейцарський франк (CHF), згідно з даними BofA Securities. Про це пише investing.

Сінгапурський долар (SGD) демонструє характеристики, схожі на швейцарський франк (CHF), згідно з даними BofA Securities.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Швейцаризація» SGD

Брокерська компанія описує цю конвергенцію як «швейцаризацію» SGD, що відображає, як валюта стала більш захисною та стабільною у періоди глобального неприйняття ризику.

Незважаючи на географічну віддаленість та різницю в масштабах, Швейцарія та Сінгапур мають кілька спільних ключових рис, які визначають поведінку їх валют.

Спільні ключові риси

Обидві країни мають суверенний кредитний рейтинг AAA, великі чисті міжнародні інвестиційні позиції (NIIP) і визнані глобальними фінансовими центрами.

Жодна з країн не прагне до статусу резервної валюти, а Сінгапур дотримується політики неінтернаціоналізації задля збереження своєї грошово-кредитної структури.

Кореляція між USD/SGD та USD/CHF неухильно зростала протягом останніх 25 років. Аналіз BofA показує, що спекулятивні ф'ючерсні позиції щодо CHF тісно відстежують рухи USD/SGD, що свідчить про схожий вплив поведінки глобальних інвесторів на обидві валюти.

Збільшення активності хедж-фондів та власних торгових операцій у SGD також сприяло цій тенденції, хоча ці потоки залишаються меншими, ніж інституційні та торгові транзакції.

З погляду скоригованої на ризик прибутковості, SGD залишається близьким до CHF.

З 2020 року середній тримісячний коефіцієнт Шарпа для довгої позиції щодо SGD проти USD становив 24 базисних пункти порівняно з 9 базисними пунктами для CHF.

У довгостроковій перспективі вища прибутковість SGD і нижча волатильність завдяки системі валютного коридору Грошово-кредитного управління Сінгапуру (MAS) підтримували його показники.

Обидві валюти тепер демонструють порівнянну поведінку у періоди фінансового стресу. Під час минулих криз, таких як глобальна фінансова криза та початкові етапи шоку COVID-19, SGD зазвичай слабшав.

Але останні дані показують, що він все частіше зміцнюється або стабілізується в умовах неприйняття ризику, а ціноутворення ризик-реверсалів USD/SGD тепер тісніше узгоджується з USD/CHF.

Незважаючи на ці подібності, BofA наголошує на ключових відмінностях. Сінгапур не прагне статусу резервної валюти, і офіційні особи MAS підтвердили цю позицію. Фінансова система Сінгапуру, хоч і велика, не має глибини ринків Швейцарії.

Ринкова капіталізація акцій

Ринкова капіталізація акцій Швейцарії приблизно втричі більша, ніж у Сінгапуру, а ринок державних облігацій приблизно вдвічі більше.

Понад те, майже половина сінгапурських державних цінних паперів не перебуває в обігу на ринку і випускається для задоволення внутрішніх пенсійних потреб.

Проте роль Сінгапуру як фінансового центру є очевидною. На кінець 2024 року активи під управлінням досягли близько 6 трильйонів SGD, при цьому 77% надійшло з-за кордону, а 88% інвестовано за кордон.

Місто-держава також спостерігало швидке зростання кількості сімейних офісів, яких налічується понад 2 000, що ставить його на друге місце у світі за конкурентоспроможністю.

Його NIIP залишається вищим за 100% ВВП, забезпечуючи сильний зовнішній буфер і здатність репатріювати кошти в періоди глобального стресу, як це було під час пандемії COVID-19.

У номінальному вираженні CHF досяг рекордно високого рівня стосовно SGD у 2025 році. Але у реальному вираженні купівельна спроможність SGD щодо франка залишалася стабільною, перебуваючи біля свого 26-річного середнього значення.

Реальний ефективний обмінний курс (REER) сінгапурського долара зріс на 33% за цей період, випередивши зростання швейцарського франка на 20%.

Зовнішній баланс Сінгапуру та довіра до політики також знизили волатильність потоків капіталу.

Під час фінансової кризи 2008−09 років відтік портфельних інвестицій сягнув майже 40% ВВП, але під час шоку COVID-19 таких розворотів не спостерігалося.

Дані показують, що портфельні потоки Сінгапуру стали менш пов'язані з глобальними циклами ризику і деяких випадках стали контрциклическими.

BofA додає, що дисциплінована політична структура Сінгапуру, велика база іноземних активів та стабільна зовнішня позиція посилили захисні характеристики його валюти.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 20 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами