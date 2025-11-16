Тім Кук може залишити посаду гендиректора Apple у 2026 році. Хто його замінить

Apple готується до ймовірного звільнення Тіма Кука з посади генерального директора в 2026 році, наступним генеральним директором може стати старший віцепрезидент Apple з розробки обладнання Джон Тернус, пише Financial Times з посиланням на джерела.

Догляд Кука

За даними газети, рада директорів та вище керівництво Apple нещодавно активізували підготовку до передачі Куком керівництва компанією після більш ніж 14 років біля керма.

Тернус сприймається як найімовірніший наступник, хоча остаточне рішення доки не ухвалене.

Джерела, близькі до Apple, підкреслили, що зміна керівника, що готується, не пов'язана з поточними показниками компанії. Зараз очікується рекордний період продажів iPhone наприкінці року.

Компанія навряд чи оголосить про нового генерального директора до публікації наступного звіту про доходи наприкінці січня, який охоплюватиме важливий святковий сезон.

Оголошення на початку року дасть новій команді керівників час освоїтись перед великими щорічними заходами Apple, включаючи конференцію розробників у червні та запуск iPhone у вересні, зазначає видання. Незважаючи на активізацію підготовки, терміни оголошення можуть змінитися.

Кук, колишній операційний директор Apple, якому цього місяця виповнилося 65 років, керує компанією з 2011 року, змінивши на цій посаді співзасновника Стіва Джобса.

Під керівництвом Кука ринкова капіталізація Apple злетіла приблизно з 350 мільярдів доларів у 2011 році до 4 трильйонів доларів на сьогодні.