Бонус від Мінфіну
16 листопада 2025, 15:41

Google інвестує $40 млрд у нові дата-центри в Техасі

Компанія Google, що належить Alphabet Inc., планує інвестувати 40 мільярдів доларів у три нові дата-центри в Техасі в рамках програми з нарощування обчислювальних потужностей для штучного інтелекту, пише Bloomberg. Цей штат також отримав багатомільярдні інвестиції від конкурентів компанії, таких як OpenAI та Anthropic.

Компанія Google, що належить Alphabet Inc., планує інвестувати 40 мільярдів доларів у три нові дата-центри в Техасі в рамках програми з нарощування обчислювальних потужностей для штучного інтелекту, пише Bloomberg.
Інвестиції у дата-центри

Інвестиції здійснюватимуться до 2027 року, повідомив Google. Один дата-центр буде розташований в окрузі Армстронг і два в окрузі Хаскелл. Один з об'єктів у Хаскеллі буде розташований поряд із новою сонячною електростанцією та акумуляторною батареєю, покликаною знизити навантаження на енергосистему.

«Ці інвестиції створять тисячі робочих місць, забезпечать професійну підготовку студентів коледжів та електриків, а також прискорять реалізацію ініціатив щодо забезпечення доступності енергії по всьому Техасу», — заявив генеральний директор Alphabet Сундар Пічаї на заході неподалік Далласа, де компанія вже має два дата-центри.

Чому Техас

Техас став центром тяжіння для центрів обробки даних, оскільки компанії прагнуть отримати відносно дешеву енергію та великі земельні ділянки, а штат прагне розмістити інфраструктуру, що забезпечує бум штучного інтелекту.

Представляючи свої останні плани, Google підкреслив свою відданість «впровадженню нових джерел енергії, покриттю витрат, пов'язаних з експлуатацією, та підтримці місцевих ініціатив щодо підвищення енергоефективності».

Акції Alphabet зросли на 1,7% під час розширених торгів після закриття у п'ятницю.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
