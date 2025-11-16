Компанія Google, що належить Alphabet Inc., планує інвестувати 40 мільярдів доларів у три нові дата-центри в Техасі в рамках програми з нарощування обчислювальних потужностей для штучного інтелекту, пише Bloomberg. Цей штат також отримав багатомільярдні інвестиції від конкурентів компанії, таких як OpenAI та Anthropic.
Google інвестує $40 млрд у нові дата-центри в Техасі
Інвестиції у дата-центри
Інвестиції здійснюватимуться до 2027 року, повідомив Google. Один дата-центр буде розташований в окрузі Армстронг і два в окрузі Хаскелл. Один з об'єктів у Хаскеллі буде розташований поряд із новою сонячною електростанцією та акумуляторною батареєю, покликаною знизити навантаження на енергосистему.
«Ці інвестиції створять тисячі робочих місць, забезпечать професійну підготовку студентів коледжів та електриків, а також прискорять реалізацію ініціатив щодо забезпечення доступності енергії по всьому Техасу», — заявив генеральний директор Alphabet Сундар Пічаї на заході неподалік Далласа, де компанія вже має два дата-центри.
Чому Техас
Техас став центром тяжіння для центрів обробки даних, оскільки компанії прагнуть отримати відносно дешеву енергію та великі земельні ділянки, а штат прагне розмістити інфраструктуру, що забезпечує бум штучного інтелекту.
Представляючи свої останні плани, Google підкреслив свою відданість «впровадженню нових джерел енергії, покриттю витрат, пов'язаних з експлуатацією, та підтримці місцевих ініціатив щодо підвищення енергоефективності».
Акції Alphabet зросли на 1,7% під час розширених торгів після закриття у п'ятницю.
