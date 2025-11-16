Естонія виділить для України 3,5 млн євро на придбання систем Starlink

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 листопада 2025, 10:58

Естонія виділить для України 3,5 млн євро на придбання систем Starlink

Естонія вирішила виділити Україні 3,5 мільйона євро на придбання систем зв'язку Starlink в рамках ІТ-коаліції, щоб таким чином поліпшити ІТ-потенціал України та підтримати її у протидії російській агресії. Про це оголосило Міністерство оборони Естонії, повідомляє «Європейська правда».

Естонія вирішила виділити Україні 3,5 мільйона євро на придбання систем зв'язку Starlink в рамках ІТ-коаліції, щоб таким чином поліпшити ІТ-потенціал України та підтримати її у протидії російській агресії.
Фото: Starlink

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо про допомогу

Як зазначив очільник естонського оборонного відомства Ханно Певкур, Україна сама поінформувала про необхідність підтримки для забезпечення зв'язку Starlink.

«І зрозуміло, це надзвичайно важлива допомога для них, яка має помітний ефект на полі бою. Можливості Starlink є особливо важливими, враховуючи бажання України значно збільшити кількість дронів, які потребують високопродуктивного інтернет-з'єднання», — сказав Певкур.

Він нагадав, що Україна щодня бореться за свободу всієї Європи, в тому числі й Естонії.

«Тому, крім зброї, критично важливою є також інформаційно-технологічна підтримка, і тому я радий, що ми можемо допомогти Україні в покращенні її ІТ-потужностей, тим самим збільшуючи її шанси на перемогу у війні, яка щодня забирає сотні людських життів», — додав Певкур.

3,5 мільйони євро, виділені на придбання систем зв'язку Starlink, надходять з пакета допомоги Україні, який Естонія запланувала на 2025 рік.

ІТ-коаліція

Кошти, призначені для спільних закупівель Starlink, будуть спрямовані через ІТ-коаліцію, яку очолюють Естонія та Люксембург.

Цього року Естонія надала Україні військову допомогу в розмірі близько 0,3 % від ВВП Естонії. Допомога була спрямована на придбання військової допомоги для України через естонські підприємства, навчання, що проводиться Збройними силами, та розвиток інформаційних технологій за допомогою ІТ-коаліції.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами