ШІ-бум призведе до рекордного розміщення облігацій у 2026 році — JPMorgan

Новий виток витрат на фінансування інвестицій у штучний інтелект збільшить обсяг розміщень на ринку американських високоякісних облігацій у 2026 році до нового рекорду $1,81 трлн. Про це написали кредитні стратеги JPMorgan у записці, яку цитує Bloomberg. Колишній максимум, досягнутий 2020 року, становив $1,76 трлн.

Деталі

Ключовими факторами, через які компаніям знадобиться залучати додаткові гроші, стануть необхідність рефінансувати старий борг на більш ніж $1 трлн, пожвавлення операцій зі злиття та поглинання, а також бурхливе зростання капітальних витрат на ШІ.

Стратеги прогнозують, що у 2026 році компанії із сектору технологій, медіа та телекомунікацій залучать близько $400 млрд на ринку висококласного боргу.

Лише технологічні компанії збільшать обсяг розміщень до $252 млрд — це на 61% більше, ніж вони зайняли з початку 2025 року.

У споживчому секторі очікується зростання випуску облігацій на 44% (до $135 млрд), у сегменті медіа та розваг — на 38% (до $85 млрд), а позичальники з телекомунікаційної галузі збільшать випуск на 25% (до $56 млрд), вважає інвестбанк.

За оцінками JPMorgan, обсяги погашень у 2026 році залишаться близькими до рекордних — трохи вище за $1 трлн, майже без змін порівняно з поточним роком.

Враховуючи те, що пропозиція бондів у 2026 році, як очікується, буде приблизно на 17% вищою порівняно з тим, що вже випущено цього року, а погашення залишаться стабільними, чистий обсяг нових розміщень збільшиться на 54% — до $802 млрд, що стане найвищим показником з 2020 року, стверджує банк.

Хто розмістив облігації у 2025 році

Випуск облігацій зростає і в 2025 році: це частково пояснюється більш вигідною вартістю запозичень завдяки зниженню ставок ФРС, сплеску ШІ-інвестицій та поновленню угод із поглинання, зазначив JPMorgan.

Goldman Sachs підрахував, що обсяг позик таких компаній як Meta, Alphabet, Oracle та інших склав з початку року $180 млрд, писала Financial Times 31 жовтня. Емісія, пов'язана з ШІ, склала понад чверть усієї чистої пропозиції корпоративного боргу США цього року, зазначило видання. Компанії виходять на ринок під час надзвичайно високого попиту, стверджувала газета.

«Величезний апетит високорейтингових технологічних емітентів до позикових коштів для фінансування інвестицій в ШІ відверне попит від інших областей ринків корпоративного кредитування», — говорив FT управляючий фондом у TwentyFour Asset Management Гордон Шеннон.

Незважаючи на нещодавні побоювання щодо стійкості кредитного ринку, JPMorgan своїм прогнозом приєднався до інших аналітик Уолл-стріт, які теж чекають на продовження тренду наступного року, зазначив Bloomberg.

Так, аналітики Goldman Sachs назвали 2025 рік «видатним роком для чистого обсягу розміщень, пов'язаних з ШІ», і також прогнозують, що хвиля продажів облігацій для фінансування дата-центрів та супутньої енергетичної інфраструктури продовжиться і 2026 року, написало агентство.