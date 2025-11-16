ШІ-бум призведе до рекордного розміщення облігацій у 2026 році — JPMorgan

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 листопада 2025, 13:37

ШІ-бум призведе до рекордного розміщення облігацій у 2026 році — JPMorgan

Новий виток витрат на фінансування інвестицій у штучний інтелект збільшить обсяг розміщень на ринку американських високоякісних облігацій у 2026 році до нового рекорду $1,81 трлн. Про це написали кредитні стратеги JPMorgan у записці, яку цитує Bloomberg. Колишній максимум, досягнутий 2020 року, становив $1,76 трлн.

Новий виток витрат на фінансування інвестицій у штучний інтелект збільшить обсяг розміщень на ринку американських високоякісних облігацій у 2026 році до нового рекорду $1,81 трлн.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Ключовими факторами, через які компаніям знадобиться залучати додаткові гроші, стануть необхідність рефінансувати старий борг на більш ніж $1 трлн, пожвавлення операцій зі злиття та поглинання, а також бурхливе зростання капітальних витрат на ШІ.

Стратеги прогнозують, що у 2026 році компанії із сектору технологій, медіа та телекомунікацій залучать близько $400 млрд на ринку висококласного боргу.

Лише технологічні компанії збільшать обсяг розміщень до $252 млрд — це на 61% більше, ніж вони зайняли з початку 2025 року.

У споживчому секторі очікується зростання випуску облігацій на 44% (до $135 млрд), у сегменті медіа та розваг — на 38% (до $85 млрд), а позичальники з телекомунікаційної галузі збільшать випуск на 25% (до $56 млрд), вважає інвестбанк.

За оцінками JPMorgan, обсяги погашень у 2026 році залишаться близькими до рекордних — трохи вище за $1 трлн, майже без змін порівняно з поточним роком.

Враховуючи те, що пропозиція бондів у 2026 році, як очікується, буде приблизно на 17% вищою порівняно з тим, що вже випущено цього року, а погашення залишаться стабільними, чистий обсяг нових розміщень збільшиться на 54% — до $802 млрд, що стане найвищим показником з 2020 року, стверджує банк.

Хто розмістив облігації у 2025 році

Випуск облігацій зростає і в 2025 році: це частково пояснюється більш вигідною вартістю запозичень завдяки зниженню ставок ФРС, сплеску ШІ-інвестицій та поновленню угод із поглинання, зазначив JPMorgan.

Goldman Sachs підрахував, що обсяг позик таких компаній як Meta, Alphabet, Oracle та інших склав з початку року $180 млрд, писала Financial Times 31 жовтня. Емісія, пов'язана з ШІ, склала понад чверть усієї чистої пропозиції корпоративного боргу США цього року, зазначило видання. Компанії виходять на ринок під час надзвичайно високого попиту, стверджувала газета.

«Величезний апетит високорейтингових технологічних емітентів до позикових коштів для фінансування інвестицій в ШІ відверне попит від інших областей ринків корпоративного кредитування», — говорив FT управляючий фондом у TwentyFour Asset Management Гордон Шеннон.

Незважаючи на нещодавні побоювання щодо стійкості кредитного ринку, JPMorgan своїм прогнозом приєднався до інших аналітик Уолл-стріт, які теж чекають на продовження тренду наступного року, зазначив Bloomberg.

Так, аналітики Goldman Sachs назвали 2025 рік «видатним роком для чистого обсягу розміщень, пов'язаних з ШІ», і також прогнозують, що хвиля продажів облігацій для фінансування дата-центрів та супутньої енергетичної інфраструктури продовжиться і 2026 року, написало агентство.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами