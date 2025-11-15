Інформація про депортацію українців з Португалії — фейк

Чутки про депортацію українців з Португалії виявилися брехнею, що жоден апарат не підтвердив. У мережі розлетілися чутки, ніби «португальці виганяють українців» з країни. Проте як виявилося, це ще один приклад російської пропаганди, як повідомили у Центрі протидії дезінформації, пише inkorr.

Що сталося

Російські ЗМІ розпочали поширювати фейкові новини про те, що в Португалії якби «анулюють закони» та «депортують 60 тисяч українців». Проте факти показують, що жодної депортації, і тим більше українців, в Португалії не відбувається.

Реакція Португалії та Центру протидії дезінформації

Агентство з питань інтеграції, міграції та притулку (AIMA) Португалії розпочало перевірку приблизно 65 тисяч умовних дозволів на проживання, виданих ще у 2022 році. Цей процес було запущено на вимогу Європейської комісії, для підтвердження відповідності документів.

Представники Центру протидії дезінформації зазначили, що це ще одна інформаційна атака з боку росії, спрямована на засіяння негативного ставлення до України. Також вони підкреслили, що вигадки про депортацію — це спроби розсіяти паніку серед українських біженців.

Українці можуть спокійно тримати свої паспорти, оскільки Португалія не прагне виганяти їх з країни. Це лише ще один приклад фейкової інформації, яка створює негативну атмосферу навколо українців, які шукають притулок у країнах Європи.