Україна спростить працевлаштування іноземців

Кабмін зареєстрував у парламенті законопроєкт № 14211 , який передбачає запровадження єдиного дозволу для проживання і роботи іноземців в Україні, а також створення онлайн-порталу для подання заяв і публікації вакансій.

Що це означає

Відтепер буде єдиний дозвіл, який одразу дає право і жити, і працювати в Україні замість двох документів:

дозволу на працевлаштування; посвідки на проживання.

Також планують створити державний онлайн-портал, де українські роботодавці публікуватимуть вакансії, а іноземці зможуть подавати заяви на дозвіл дистанційно.

Що ж передбачає законопроєкт

Створення Єдиного державного вебпорталу працевлаштування іноземців та осіб без громадянства, де українські роботодавці розміщуватимуть інформацію щодо наявності вакансій, які можуть бути заміщені іноземцями або особами без громадянства, та на якому іноземці та особи без громадянства зможуть ознайомлюватися із відповідними пропозиціями.

Іноземці або особи без громадянства, які отримали від роботодавця пропозицію щодо вакансії, яка може бути заміщена іноземцем або особою без громадянства, звертаються за отриманням єдиного дозволу на тимчасове проживання та працевлаштування із відповідною заявою, яка подається в електронному вигляді засобами Єдиного державного вебпорталу працевлаштування іноземців та осіб без громадянства;

Ухвалення за результатами розгляду заяви Державною міграційною службою у взаємодії з заінтересованими уповноваженими органами України рішення про надання або відмову у наданні єдиного дозволу на тимчасове проживання та працевлаштування. Позитивне рішення про надання такого дозволу є підставою для отримання візи та в'їзду в Україну;

Закріплення положення, що після в'їзду в Україну іноземцю або особі без громадянства, якому надано єдиний дозвіл на тимчасове проживання, та подачі ним оригіналів документів та своїх біометричних даних оформляється посвідка на тимчасове проживання;

Виділення категорій іноземців та осіб без громадянства, які матимуть право вільного доступу до ринку праці в Україні та розмежування у зв’язку із цим особливостей оформлення посвідок на тимчасове проживання для різних категорій іноземців та осіб без громадянства.