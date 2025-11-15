Multi від Мінфін
Бонус від Мінфіну
15 листопада 2025, 13:46

Україна спростить працевлаштування іноземців

Кабмін зареєстрував у парламенті законопроєкт № 14211, який передбачає запровадження єдиного дозволу для проживання і роботи іноземців в Україні, а також створення онлайн-порталу для подання заяв і публікації вакансій.

Кабмін погодив законопроєкт № 14211, який передбачає запровадження єдиного дозволу для проживання і роботи іноземців в Україні, а також створення онлайн-порталу для подання заяв і публікації вакансій.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо це означаєВідтепер буде єдиний дозвіл, який одразу дає право і жити, і працювати в Україні замість двох документів:дозволу на працевлаштування;посвідки на проживання.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що це означає

Відтепер буде єдиний дозвіл, який одразу дає право і жити, і працювати в Україні замість двох документів:

  1. дозволу на працевлаштування;
  2. посвідки на проживання.

Також планують створити державний онлайн-портал, де українські роботодавці публікуватимуть вакансії, а іноземці зможуть подавати заяви на дозвіл дистанційно.

Що ж передбачає законопроєкт

Створення Єдиного державного вебпорталу працевлаштування іноземців та осіб без громадянства, де українські роботодавці розміщуватимуть інформацію щодо наявності вакансій, які можуть бути заміщені іноземцями або особами без громадянства, та на якому іноземці та особи без громадянства зможуть ознайомлюватися із відповідними пропозиціями.

Іноземці або особи без громадянства, які отримали від роботодавця пропозицію щодо вакансії, яка може бути заміщена іноземцем або особою без громадянства, звертаються за отриманням єдиного дозволу на тимчасове проживання та працевлаштування із відповідною заявою, яка подається в електронному вигляді засобами Єдиного державного вебпорталу працевлаштування іноземців та осіб без громадянства;

Ухвалення за результатами розгляду заяви Державною міграційною службою у взаємодії з заінтересованими уповноваженими органами України рішення про надання або відмову у наданні єдиного дозволу на тимчасове проживання та працевлаштування. Позитивне рішення про надання такого дозволу є підставою для отримання візи та в'їзду в Україну;

Закріплення положення, що після в'їзду в Україну іноземцю або особі без громадянства, якому надано єдиний дозвіл на тимчасове проживання, та подачі ним оригіналів документів та своїх біометричних даних оформляється посвідка на тимчасове проживання;

Виділення категорій іноземців та осіб без громадянства, які матимуть право вільного доступу до ринку праці в Україні та розмежування у зв’язку із цим особливостей оформлення посвідок на тимчасове проживання для різних категорій іноземців та осіб без громадянства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментувати

Коментарі - 6

+
+39
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
15 листопада 2025, 14:33
#
Спростить працевлаштування іноземців… в ЗСУ?
+
+24
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
15 листопада 2025, 15:23
#
Для цього підходять Тараси, а іноземці — то привілейована каста.
+
+24
zephyr
zephyr
15 листопада 2025, 16:18
#
Тот момент, когда у понаехавших- прав больше, чем у украинцев. Це потужна перемога.
+
+15
TAN72
TAN72
15 листопада 2025, 17:14
#
Через окоп, своих на убой, черноту будут завозить.
+
0
BigBend
BigBend
15 листопада 2025, 17:36
#
Тварі. Ми не за це воюємо.
+
0
zephyr
zephyr
15 листопада 2025, 18:10
#
Слишком много внимания было к войне с русней на границах, что пропустили момент, когда внутренняя русня- победила изнутри.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Andrew Andrew и 3 назареєстрованого відвідувача.
