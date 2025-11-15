Multi від Мінфін
15 листопада 2025, 10:47

Польща надає допомогу українським біженцям останній рік — Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав новий закон про допомогу українським біженцям, який продовжує їхній легальний статус до березня 2026 року.

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав новий закон про допомогу українським біженцям, який продовжує їхній легальний статус до березня 2026 року.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниОстанній раз«Я підкреслив, що підписав цей закон про допомогу українцям востаннє.
Фото: Президент Польщі Кароль Навроцький

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Останній раз

«Я підкреслив, що підписав цей закон про допомогу українцям востаннє. Я визнаю, що до української меншини в Польщі через три роки після початку війни слід ставитися відповідально, але так само, як і до всіх інших меншин в Польщі», — сказав президент Польщі.

Новий закон про допомогу українцям в Польщі

Нагадаємо, 13 вересня польський Сейм ухвалив закон, який регулює виплати українцям у Польщі та продовжує їхній легальний статус до березня 2026 року.

Документ було розроблено після того, як президент Кароль Навроцький наклав вето на поправки до закону про так звану допомогу 800+ для українців.

Новий акт визначає, що право на виплати залежатиме від низки умов. Зокрема, допомогу збережуть ті, хто офіційно працює або чиї діти навчаються в польських школах. Виняток зроблено для людей з інвалідністю.

Крім того, щоб претендувати на виплати, іноземці мають отримувати щонайменше 50% від мінімальної заробітної плати в Польщі.

Як уточнюється, польські органи щомісяця перевірятимуть, чи працевлаштований одержувач. Якщо українець не працює, виплата 800+ для нього буде припинена. Також враховуватиметься факт можливого виїзду за межі Польщі.

Закон передбачає і зміни у сфері охорони здоров'я. Для дорослих громадян України вводяться обмеження на доступ до низки медичних послуг, серед яких реабілітація, стоматологічне лікування та частина медикаментозної терапії.

Окремим положенням закріплено продовження легального статусу перебування українців у Польщі до 4 березня 2026 року, що відповідає терміну дії рішення Ради ЄС.

Раніше чинні норми гарантували тимчасовий захист лише до кінця вересня 2025 року. Після цієї дати виникли б проблеми з легальним працевлаштуванням і перебуванням, однак новий закон дає змогу уникнути правового вакууму.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
