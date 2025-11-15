Пісня, яку написав ШІ, очолила музичний чарт в США

Пісня «Walk My Walk» («Йду своєю ходою»), виконана повністю згенерованим штучним інтелектом артистом «Breaking Rust», посіла перше місце в американському чарті Billboard «Country Digital Song Sales». Це перший випадок в історії музичної індустрії, коли композиція, створена виключно ШІ, досягла вершини офіційного чарту, що посилює занепокоєння щодо впливу генеративного ШІ на креативні сектори. Про це повідомляє Newsweek.

Феномен Breaking Rust

Наразі про артиста Breaking Rust відомо небагато. Його біографія в Linktree описує музику як «для борців та мрійників». Профіль в Instagram, наповнений меланхолійними зображеннями ковбоя, вже зібрав понад 35 000 підписників.

Попри анонімність, проєкт демонструє значний комерційний успіх на стрімінгових платформах:

Spotify: Breaking Rust має статус верифікованого артиста та понад 2 мільйони слухачів щомісяця. Артист почав публікувати музику у 2025 році.

YouTube: Канал має понад 23 000 підписників, а відео на пісню «Livin' on Borrowed Time» зібрало 4,4 мільйона переглядів за чотири тижні.

Популярність треків (Spotify): «Livin' on Borrowed Time» (понад 4 млн прослуховувань), «Walk My Walk» (понад 3 млн) та «Whiskey Don’t Talk Back» (понад 1 млн).

«Очевидний продукт ШІ»: Думка експертів

Експерти, опитані Newsweek, не мають сумнівів у походженні музики. Джейсон Паламара, доцент музичних технологій в Університеті Індіани, заявив, що після першого ж прослуховування пісня «досить очевидно є продуктом ШІ».

Він відзначив, що попри традиційні для кантрі ритми, пісня «сильно перевантажена дуже технічними методами продакшену». Паламара описав лірику як «розпливчасту та безглузду», а звук — як «сильно стиснутий» із «дивним цифровим мерехтінням», особливо у вокалі.

Успіх Breaking Rust посилює побоювання, що ШІ-гурти ускладнять прорив для справжніх людських виконавців, оскільки вони будуть змушені конкурувати з нескінченним потоком згенерованого контенту.