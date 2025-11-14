50 000 грн при народженні дитини: Зеленський підписав закон

Президент України підписав закон, який збільшує розмір державної допомоги при народженні дитини до 50 тисяч гривень та запроваджує нові види підтримки для родин. Відповідна інформація з'явилася у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради, де зазначено , що документ повернуто з підписом від Президента.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі нового закону

Ключова зміна стосується розміру виплат при народженні:

Допомога при народженні дитини тепер становить 50 000 гривень.

Якщо народжується двоє або більше дітей, допомога надається на кожну дитину окремо.

Право на виплату має один із батьків або опікун, який постійно проживає з дитиною.

Закон також визначає інші види державної підтримки, серед яких допомога по догляду за дитиною до року, підтримка одиноких матерів та дітей з інвалідністю.

Крім того, встановлено розмір допомоги для вагітних жінок у разі відсутності у них страхового стажу — вона складе 7900 гривень на місяць.