Президент України підписав закон, який збільшує розмір державної допомоги при народженні дитини до 50 тисяч гривень та запроваджує нові види підтримки для родин. Відповідна інформація з'явилася у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради, де зазначено, що документ повернуто з підписом від Президента.
14 листопада 2025, 19:31
50 000 грн при народженні дитини: Зеленський підписав закон
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Деталі нового закону
Ключова зміна стосується розміру виплат при народженні:
- Допомога при народженні дитини тепер становить 50 000 гривень.
- Якщо народжується двоє або більше дітей, допомога надається на кожну дитину окремо.
- Право на виплату має один із батьків або опікун, який постійно проживає з дитиною.
Закон також визначає інші види державної підтримки, серед яких допомога по догляду за дитиною до року, підтримка одиноких матерів та дітей з інвалідністю.
Крім того, встановлено розмір допомоги для вагітних жінок у разі відсутності у них страхового стажу — вона складе 7900 гривень на місяць.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі