Ryanair введе штраф до 70 євро за недотримання правил перевезення багажу

Бюджетна авіакомпанія з Ірландії Ryanair з травня оновлює правила перевезення ручної поклажі. Про це пише LRT.

Що зміниться

Основною зміною є запровадження штрафу до 70 євро за недотримання правил перевезення багажу. Ці зміни торкнуться майже 200 млн пасажирів на рік.

Ручна поклажа

У салон літака можна буде безплатно пронести лише одну невелику сумку або рюкзак (до 40×20×25 см), що повинна буде поміститися під сидінням. Цей розмір залишається незмінним, але змінюється те, що недотримання цього правила призведе до штрафу в розмірі до 70 євро.

Для надвеликої ручної поклажі (до 55×40×20 см) необхідно буде придбати послугу додаткового багажу. Великі валізи потрібно буде зареєструвати і перевозити в багажному відсіку літака.

Ryanair також переходить на цифрові посадкові талони цього року. З листопада 2025 року пасажири повинні будуть реєструватися в додатку Ryanair або завантажити посадковий талон з QR-кодом з офіційного сайту.