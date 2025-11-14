США знизять мита для Швейцарії з 39% до 15% в обмін на інвестиції у $200 мільярдів

Сполучені Штати та Швейцарія «фактично досягли» нової торговельної угоди, яка має покласти край суперечці щодо «нищівних» американських мит. Вашингтон погодився знизити тарифну ставку на швейцарські товари з 39% до 15%. В обмін на це, за словами торгового представника США Джеммісона Гріра, Швейцарія зобов'язалася інвестувати $200 мільярдів в американську економіку. Про це пише Reuters та investing.com .

«Непорозуміння» вичерпано

Деталі потенційної угоди можуть бути оприлюднені вже сьогодні, у п'ятницю. Міністр економіки Швейцарії Гі Пармелен повернувся з Вашингтона після переговорів із Джеммісоном Гріром, які він назвав «дуже позитивними». «Ми прояснили практично все», — заявив Пармелен журналістам, хоча й відмовився від подальших коментарів до остаточного узгодження.

Угоді передував візит до Білого дому минулого тижня делегації провідних швейцарських бізнесменів, включаючи керівників Richemont, Rolex, MSC та Partners Group, які зустрічалися безпосередньо з президентом Дональдом Трампом.

Голова правління Richemont (виробник товарів розкоші) Йоганн Руперт заявив, що, на його думку, 39% мита були результатом «непорозуміння» між Вашингтоном та Берном, яке буде швидко виправлено. «Я думаю, ми почуємо щось вже сьогодні», — додав він.

Ціна 39% мит

Нищівні 39% мита, запроваджені адміністрацією Трампа в серпні 2025 року, завдали серйозного удару по швейцарській економіці, орієнтованій на експорт.

Промислова асоціація Swissmem повідомила, що за третій квартал (до кінця вересня) експорт до США впав на 14%. Особливо постраждали виробники верстатів, чиї поставки обвалилися на 43%.

Йоганн Руперт підкреслив, що зниження тарифу до 15% стабілізує швейцарську економіку та запобіжить втраті робочих місць, спричиненій високими митами.