Національний банк України встановив на 17 листопада 2025 року офіційний курс гривні на рівні 42,0423 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс долара на 2 копійки.
14 листопада 2025, 16:29
Курс НБУ на понеділок: долар подешевшав, євро — подорожчало
Офіційні курси
1 долар США — 42,04 грн (42,06 грн станом на 14 листопада);
1 євро — 48,98 грн (48,88 грн станом на 14 листопада).
