Національний банк України встановив на 14 листопада 2025 року офіційний курс гривні на рівні 42,0641 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс долара на 3 копійки.
13 листопада 2025, 16:41
НБУ оновив курс: долар подорожчав на 3 копійки, євро — на 23 копійки
Офіційні курси
1 долар США — 42,06 грн (42,03 грн станом на 13 листопада);
1 євро — 48,88 грн (48,65 грн станом на 13 листопада).
Джерело: Мінфін
