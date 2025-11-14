Ціни на какао впали до мінімуму з лютого 2024 року через покращення поставок з Африки

Ціни на какао в Нью-Йорку різко впали у п'ятницю, прямуючи до третього тижневого падіння поспіль, на тлі оптимістичних новин про покращення поставок із Кот-д'Івуару, який є найбільшим у світі виробником. Ф'ючерси впали на 6,4% до рівня нижче $5300 за тонну, що стало найнижчим показником з лютого 2024 року. Про це повідомляє Bloomberg 14 листопада.

Покращення врожаю в Африці

Ринки позитивно відреагували на свіжі дані про прибуття какао-бобів до портів Кот-д'Івуару для подальшого експорту. Минулого тижня обсяги поставок зросли на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Хоча на початку сезону, минулого місяця, поставки від фермерів у Західній Африці були повільними, відтоді їм вдалося надолужити значну частину відставання.

Падіння ціни було настільки стрімким, що ключовий технічний індикатор увійшов у зону «перепроданості» (oversold), що може свідчити про занадто швидкий розпродаж. Проте аналітики з Sucden Financial Ltd. у своєму звіті зазначили, що технічні індикатори є «очевидно ведмежими», і «подальший тиск у напрямку нещодавніх мінімумів залишається ймовірним».

Кава також дешевшає

Кава сорту Арабіка також прямує до третього збиткового тижня, впавши більш ніж на 5% за п'ять сесій.

Обвал цін на каву посилився після того, як у четвер адміністрація США оголосила про нові торговельні угоди з країнами Латинської Америки. Ці угоди передбачають зниження тарифів на основні продовольчі товари, включно з кавовими зернами. Бразилія та Колумбія є двома найбільшими виробниками кави сорту Арабіка.