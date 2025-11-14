Ціни на какао впали до мінімуму з лютого 2024 року через покращення поставок з Африки

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 листопада 2025, 18:38

Ціни на какао впали до мінімуму з лютого 2024 року через покращення поставок з Африки

Ціни на какао в Нью-Йорку різко впали у п'ятницю, прямуючи до третього тижневого падіння поспіль, на тлі оптимістичних новин про покращення поставок із Кот-д'Івуару, який є найбільшим у світі виробником. Ф'ючерси впали на 6,4% до рівня нижче $5300 за тонну, що стало найнижчим показником з лютого 2024 року. Про це повідомляє Bloomberg 14 листопада.

Ціни на какао в Нью-Йорку різко впали у п'ятницю, прямуючи до третього тижневого падіння поспіль, на тлі оптимістичних новин про покращення поставок із Кот-д'Івуару, який є найбільшим у світі виробником.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Покращення врожаю в Африці

Ринки позитивно відреагували на свіжі дані про прибуття какао-бобів до портів Кот-д'Івуару для подальшого експорту. Минулого тижня обсяги поставок зросли на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Хоча на початку сезону, минулого місяця, поставки від фермерів у Західній Африці були повільними, відтоді їм вдалося надолужити значну частину відставання.

Падіння ціни було настільки стрімким, що ключовий технічний індикатор увійшов у зону «перепроданості» (oversold), що може свідчити про занадто швидкий розпродаж. Проте аналітики з Sucden Financial Ltd. у своєму звіті зазначили, що технічні індикатори є «очевидно ведмежими», і «подальший тиск у напрямку нещодавніх мінімумів залишається ймовірним».

Кава також дешевшає

Кава сорту Арабіка також прямує до третього збиткового тижня, впавши більш ніж на 5% за п'ять сесій.

Обвал цін на каву посилився після того, як у четвер адміністрація США оголосила про нові торговельні угоди з країнами Латинської Америки. Ці угоди передбачають зниження тарифів на основні продовольчі товари, включно з кавовими зернами. Бразилія та Колумбія є двома найбільшими виробниками кави сорту Арабіка.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає tovg2004 и 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами