Акції Oracle обвалилися майже на 30% за останній місяць

Акції американської компанії Oracle обвалилися майже на 30% за останній місяць, показавши найгіршу динаміку серед технологічних гігантів, тоді як її боргові зобов’язання стали найгіршими серед конкурентів. Як пише Financial Times, інвестори стривожені тим, що Oracle стрімко нарощує борги для фінансування агресивної експансії в інфраструктуру ШІ, майбутнє якої майже повністю прив'язане до контрактів з одним клієнтом — OpenAI.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Втрата $250 мільярдів вартості

Oracle, яка приєдналася до «перегонів озброєнь» у сфері ШІ, переживає найболючіше падіння серед хмарних гігантів. Падіння акцій компанії на 30% є вдвічі гіршим, ніж у Meta, наступного найслабшого гравця ринку.

Цей обвал фактично знищив понад $250 мільярдів ринкової вартості, які акції Oracle здобули після оголошення про стратегічне партнерство з OpenAI у вересні 2024 року.

Фінансові індикатори компанії також різко погіршилися. Індекс вартості боргу Oracle, за підрахунками FT, впав на 6% із середини вересня, що гірше за будь-якого конкурента. Це відображає занепокоєння ринку щодо здатності компанії обслуговувати свої зобов'язання.

Боргова яма та негативний грошовий потік

Інвестори непокояться, що Oracle надто швидко і надто дорого перебудовує свій бізнес. Компанія вже накопичила $96 мільярдів довгострокових позик, порівняно з $75 мільярдами рік тому. За прогнозами Morgan Stanley, до 2028 року загальний борг може сягнути $290 мільярдів.

Ключові показники демонструють фінансове напруження:

Співвідношення борг/власний капітал Oracle сягнуло 500%. Для порівняння, у Amazon цей показник становить 50%, а у Microsoft — 30%.

Грошовий потік: Oracle залишається єдиним серед п’яти «гіперскейлерів» (найбільших хмарних провайдерів), хто має негативний вільний грошовий потік.

Аналітики JPMorgan вказують на «напруження між амбіціями Oracle в ШІ та можливостями її балансу».

Ставка на одного клієнта

Ризики посилюються через надмірну залежність від одного клієнта. За оцінками S&P Global, до 2028 року третина всієї виручки Oracle може залежати від OpenAI.

Крім того, Oracle вже уклала як мінімум п’ять довгострокових договорів оренди дата-центрів на суму $100 мільярдів. Ці договори, як правило, 10-річні, що значно довше за контракти, які компанія має з OpenAI, і для яких ці дата-центри й будуються. Деякі з цих об'єктів ще навіть не почали будувати.

На тлі цієї різкої зміни стратегії відбулися й зміни в керівництві. У вересні компанію залишила багаторічна CEO Сафра Кац, яка, як відомо, раніше стримувала надмірне зростання капітальних витрат. Лише цього року вона продала акцій компанії на $2,5 млрд.

Оптимізм Oracle

Попри поточний розпродаж на ринку, сама компанія демонструвала сильні показники у попередньому кварталі (що закінчився 31 серпня). Oracle повідомила про рекордний обсяг контрактних зобов'язань у $455 мільярдів (вчетверо більше, ніж роком раніше), переважно завдяки угодам, пов'язаним зі ШІ.

Компанія прогнозує, що дохід від хмарної інфраструктури зросте на 77% у поточному фінансовому році (до $18 млрд), а в наступні чотири роки — до $144 млрд.

Як Oracle опинився в борговій пастці

Oracle, заснована Ларрі Еллісоном у 1977 році, історично була гігантом у сфері програмного забезпечення для баз даних, але програвала «хмарну війну» Amazon (AWS), Microsoft (Azure) та Google (GCP).

Бум генеративного ШІ у 2023−2024 роках став для Oracle шансом «встрибнути в останній вагон». Коли OpenAI відчайдушно потребувала обчислювальних потужностей (GPU) для навчання своїх моделей, яких не вистачало навіть у Microsoft, Oracle запропонувала побудувати для неї нову інфраструктуру «з нуля». У вересні 2024 року OpenAI та Oracle оголосили про масштабне партнерство, що й спричинило злет акцій Oracle.

Однак це вимагало від Oracle гігантських капіталовкладень «тут і зараз». Компанія почала масово залучати боргові кошти для будівництва дата-центрів та закупівлі дефіцитних чипів Nvidia, на яких наполягала OpenAI.