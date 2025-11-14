Інфляція в Польщі склала 2,8% у жовтні, дані підтвердили попередню оцінку

Споживча інфляція в Польщі у жовтні 2025 року склала 2,8% у річному вимірі (порівняно з жовтнем 2024 року). Відносно попереднього місяця, вересня 2025 року, ціни зросли на 0,1%. Опубліковані дані підтвердили попередню швидку оцінку, яку відомство надавало раніше. Про це повідомило Головне статистичне управління Польщі (GUS), передає biznes.pap.pl.

Головне статистичне управління зазначило, що разом із загальними даними надає деталізацію за вибраними складовими інфляційного індексу за жовтень та вересень 2025 року, проте сама таблиця компонентів у наданому релізі відсутня.

Опублікований показник у 2,8% виявився нижчим за очікування ринку. Більшість економістів прогнозували, що інфляція у жовтні прискориться до 3,0% (після 2,9% у вересні).

Це несподіване сповільнення інфляції, яка наблизилася до цільового показника Національного банку Польщі (NBP) у 2,5%, стало головним чинником для рішення Ради з монетарної політики. Як повідомлялося раніше, 5 листопада NBP провів п'яте у 2025 році зниження відсоткових ставок, опустивши базову ставку на 0,25 в.п., до 4,25%.