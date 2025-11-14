Світові ринки падають через сумніви щодо зниження ставки ФРС

Американські ф'ючерси та світові фондові ринки знижуються у п'ятницю, оскільки надії інвесторів на зниження відсоткової ставки ФРС у грудні тануть, а високі оцінки технологічних компаній продовжують тиснути на ринок. Через відсутність ключових економічних даних, публікація яких малоймовірна через «шатдаун» уряду, ймовірність грудневого зниження ставки впала з 70% до 50% за тиждень. Про це повідомляє The Wall Street Journal 14 листопада.

Розпродаж технологічних акцій

Тиск на ринки посилився після розпродажу в технологічному секторі в четвер, коли індекс Nasdaq впав на 2,3%. Ця тенденція продовжилася: ф'ючерси на S&P 500 знизилися на 0,3%, а Dow Jones — на 0,2%. Акції Nvidia впали на 3,6%, Oracle — на 4,1%, а Tesla — на 6,6%.

Негативні настрої поширилися на Азію, де японський Nikkei 225 та гонконгський Hang Seng впали на 1,8%. Європейські ринки, які цього тижня досягали нових максимумів, також відкрилися падінням: STOXX 600 втратив 0,9%, німецький DAX — 0,5%, а FTSE у Лондоні — 1%.

Ринок облігацій та «яструбині» сигнали ФРС

На ринку держборгу США дохідність короткострокових облігацій (2-річних) залишалася стабільною, тоді як дохідність довгострокових зросла. 10-річні папери торгувалися на рівні 4,120%. Це стало реакцією на заяви кількох представників ФРС у четвер, які припустили, що ставки можуть залишитися без змін у грудні.

У єврозоні дохідність 10-річних німецьких облігацій (Bund) досягла п'ятитижневого максимуму 2,705%, оскільки ринки очікують відновлення публікації економічних даних у США.

Падіння фунта та фіскальні ризики у Британії

Британський фунт стерлінгів впав до 2,5-річного мінімуму проти євро (до 0,8864) після того, як Financial Times повідомила, що уряд відмовиться від планів підвищення податку на прибуток у бюджеті, який буде представлено 26 листопада.

Це викликало занепокоєння на ринку облігацій щодо фіскальної політики країни. Дохідність 10-річних британських держоблігацій (gilts) різко зросла на 10 базисних пунктів до 4,537%, оскільки інвестори побоюються «нефінансованих обіцянок витрат» уряду.

Сировинні ринки та геополітика

На сировинних ринках ціни на нафту зросли приблизно на 1% (Brent $63,59, WTI $59,21) на тлі повідомлень про удар українського безпілотника по великому російському експортному хабу, що викликало занепокоєння щодо поставок.

Золото дещо знизилося (до $4171,75 за унцію), але прямує до завершення тижня зі зростанням понад 4% через загальну ринкову невизначеність, спричинену «шатдауном» у США.